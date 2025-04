Gamehag, pequeña review

Daré a conocer mi opinión acerca de esta página, en la cual no llevo mucho tiempo.

Por casualidad acabé en esta página hace tiempo, navegando por internet buscando juegos gratis (como la mayoría aquí jajaja) y nunca se me ocurrió hacer un artículo de esto. Bueno, a primera vista, la primera vez que entré aquí me emocione muchísimo, estaba fascinado con una página en la cual gente como nosotros (que no puede conseguir juegos comprándolos por cualquier razón) pudiera conseguir algunos juegos de esta manera, claro, después descubrí que para conseguir las gemas era muy complicado (por lo menos para mí) y así comencé a jugar al primer juego, al principio fue tedioso, pero luego le comencé a encontrar el gusto por este, a divertirme, concentrarme en la historia, a darme ganas de conocer mucho más la historia de dicho juego. Así han pasado un par de días desde que estoy aquí, ahora aprendí a disfrutar un poco más de esos juegos con los que ganas las gemas, porque al final cada juego tiene su encanto de una u otra forma.







Lo bueno es que hay muchas más formas de conseguir gemas o juegos. Puedes hacer encuestas, jugar minijuegos, hablar en los foros para consehuir experiencia y subir de nivel, publicar artículos (como yo), aprovechar las ofertas, jugar al juego de adivinanzas... en fin, muchas cosas. Después, de tanto tiempo acabas aprovechando todas las ofertas, jeje.



El tema de los cofres está buien; puedes conseguir juegos o dinero por mucho menos trabajo, así como cofres gratis, por ejemplo el de Steam (poniendo Gamehag.com en tu nombre y cambiando tu foto de perfil...) o los mensual y semanal, además de los cofres de temporada, como actualmente el de Primavera.



Además, hace poco descubrí una opción en la que no había reparado anteriormente, que es la de Giveaway, en Premios, con la que ganas juegos gratis o cofres cumpliendo unos cuantos requisitos (seguir a la página en Twitter, Instagram, Facebook, Steam..., tener nivel 3 en Steam, tener la cuenta activa y verififcada y un poco más...



En conclusión, en esta página puedes ganar gemas para poder intercambiarlas por una gran variedad de juegos que te ofrecen. Es cierto que puede que tenga algunos errores al darnos las gemas por alguna tarea que hayamos hecho, pero eso no nos tiene que detener, tenemos que ser pacientes y encontrarle el gustito por la acción que hacemos, si lo disfrutamos no estaremos haciendo un trabajo, si no que nos estaremos divirtiendo y más si por encima estamos ganando por esta acción.



Lo único malo que podría decir, es que por lo menos a mí, la aplicación debería estar un poco más trabajada, ya que no me funciona correctamente (quizás sólo sea un problema que me ocurre únicamente a mí, no sé), por ejemplo, cunado hago encuestas, a veces no van o, si van, no me dan nada; agradecería si lo intentasen arreglar :)



Espero que usen bien esta página y ganen mucho.