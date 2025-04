Comunidad de roblox 2018 - 2020

Roblox es una plataforma multijugador en línea en la que los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales si eso el lo que dice la descripción del juego pero aquí vamos a hablar su comunidad su comunidad a veces puede ser algo toxica e incluso muy agresiva roblox es un juego para todas las edades y yo considero que es un buen juego hasta tengo mi propio perfil a mi punto de vista como en todos los juegos la comunidad se divide en diferentes categorías y justo hoy te hablare sobre ello.

1."Odders" este tipo de comunidad suele ser muy toxica ya que siempre están buscando una pareja sentimental repitamos y repasemos lo que es roblox es un Juego Virtual Para Niños y la idea de estos es muy tonta ya que la mayoría de usuarios son niños de 7 - 14 años no digo que por ser mayor no puedas jugar este juego la verdad lamento mucho este tipo de usuarios ya que siempre ponen tonterías sabiendo que hay niños menores en esta plataforma hay personas que incluso quieren tener algo mas aquí no lo puedo mencionar debido a que me banearan mi cuenta pero ya te imaginaras que tipo de cosas quieren hacer la mayoría de estos usuarios se encuentran en juegos como meep city, adopt me y adopt and raise a baby.

2."Los millonarios" Hay 2 tipos de estos usuarios numero uno el que se hace pasar por este cambiando su avatar dentro del juego o el que tiene muchos robux y se la pasa presumiendo bueno yo te contare 2 de mis anécdotas con estos tipos de usuarios la primera anécdota fue en un juego la verdad no me acuerdo muy bien cual era pero aun así intentare recordarlo la primera que me paso fue con un "millonario" falso este me empezó a insultar diciendo "Jaja pobre" "Odio los que no tienen robux como tu" "Deberías de irte de este juego aquí no se admiten pobres" Y muchas cosas de este tipo la verdad a mi me molesto pero no le dije nada y no tuve ninguna reacción sobre este tipo la segunda fue con uno de verdad tampoco me acuerdo muy bien cual juego era solo me acuerdo que era un simulador de algo y este me empezó a insultar me diciendo que yo era un noob y que me debería salir del juego ya que el era el mejor la verdad a este tipo si me molesto mucho y me Harto hasta el punto de devolverle sus groserías tal vez este me empezó a insultar por que era el mejor del server o solo lo hizo por fastidiar.

3."Los exploiters"esta parte del a comunidad de roblox en si no afecta mucho a los jugadores pero hay unos que abusan de su poder y hacen explotar el juego hasta mas no poder yo también fui uno de ellos pero yo jugaba en juegos solo con amigos o donde no había nadie jugando bueno hace no mucho describieron el caso de una niña la cual fue acosada bueno... yo aquí no puedo mencionar eso pero si quieres puedes buscarlo esta niña un día estaba jugando roblox como siempre (No se cual juego exactamente) y en el transcurso un pelo tocino y otra persona agarran a la niña por las manos y los pies (en el juego) y pues ya te lo imaginaras obviamente la niña se asusto y le dijo a su mama roblox ese día recibió una denuncia pero obviamente este no tenia nada de la culpa si no de los exploiters que hicieron eso.

Bueno chicos hasta aquí llegamos espero te haya gustado mi articulo y dejes tu reseña y tu comentario se que no complete toda la comunidad de roblox pero lo haré en mi siguiente articulo tu también en los comentarios puedes ayudarme y decirme personas de la comunidad muchas gracias y adiós..¡¡ :D

Espero no me rechazen el articulo por favor :(...