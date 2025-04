Mi opinión acerca de Team Fortress 2

Team Fortress 2 es un juego de disparos de primera persona poco conocido, al menos yo lo veo así, es desarrollado por Valve Corporation, una compañía que parece ser que son muy buenas colocando personalidades a sus personajes, un claro ejemplo es Half Life, pero ese no es el caso. TF2, a pesar de su resolución, es muy bueno para ser del año 2007, es adictivo y pasas varias horas jugando a varias opciones del juego en sí.



Lo que más llama la atención son sus mapas, están muy bien estructuradas, es como que no lo crearon por crear para que el juego sea bonito ni nada por el estilo, es porque son creadas para que los personajes se adapten al ambiente, y eso me impresionó por parte de Valve, hace un buen trabajo en este aspecto.

Bueno, ahora vamos con mi opinión, como dije antes, es muy entretenido, la gran ventaja es que es gratuito y su modo de jugabilidad es exquisito, tampoco digo que es el mejor juego, pero sí muy recomendable.El juego tiene varios modos para participar e interactuar con otros jugadores, no mencioné que tiene un entrenamiento para principiantes porque ya cualquiera lo debe de saber.Volviendo al tema de los modos de juego, están el de:Atrapar los Puntos de Control: Explicación rápida, tu equipo debe defender el Punto o mejor dicho, la base antes que el equipo enemigo, colocándose dentro del área del mismo por un tiempo determinado y aguantar los ataques de tus rivales. Realmente lo juego muy poco, pero es genial la adrenalina que se siente mientras entras al punto y conquistas el territorio empujando a los enemigos y obligandolos a esconderse como ratones jeje.Atrapa la bandera (Mi modo de juego favorito): Se trata de atrapar una bandera, digo, la maleta del rival y llevarlo hacia tu laboratorio, obviamente debes aprenderte los mapas. El mapa que más me gusta es el de 2Fort, solo los que lo juegan lo conocen, es perfecto para mí, hay otros que les gustan mapas diferentes pero 2Fort me encanta. Otro mapa en el que me gusta trollear es el de Sawmill por parecerse a un pueblo abandonado y las sierras que pasan en el camino, ¡ES MOLESTO! pero divertido xD. El resto de mapas no me gusta tanto como Turbine, me cuesta mucho asomarme de mi base por que los Francotiradores te lo ponen difícil.Otro método es el del Carrito de explosivos (olvidé como se llamaba): Simplemente se trata de empujar un carrito lleno de bombas hacia la base rival y hacerlo volar todo. Aquí lo que me gusta más es la épica pelea de los Ingenieros y los Espías, ¿que puedo decir? es genial todo.A ver, si jamás lo has jugado, ¡tienes que probarlo! al principio se te hará difícil, es normal, yo empecé con Scout, que es el personaje más veloz del juego, se me hacía un poco sencillo por el bate que lleva, ademas, las frases se me hacían graciosas y no paraba de escucharla durante el juego.*Luego de eso aprendí con el Sniper, que es el francotirador, actualmente está en mis personajes favoritos debido a que me gusta hacer mucho ''Headshoots'' su desventaja es que mientras está en la mira del arma, estás muy vulnerable a cualquier ataque que está a tu lado o arriba,*El otro es el Heavy, un tipo grande y fuerte con una ametralladora, ya que mencioné su arma ya se sabe de qué trata, su desventaja, para mí, es que se mueve lento, pero es peligroso a cuerpo cercano, si un Scout experto te viene, te esquiva todo por su velocidad y te da un batazo.*Mi otro personaje favorito es el Ingeniero, antes lo creía invencible debido a su centinela estilo Heimerdinger, y no solo eso, puede construir teletransportadores y un dispensador en el que contiene curación y municiones, pero tiene puntos débiles, el centinela no es efectivo a los Espías, ya que se disfrazan de tu propio equipo y neutraliza el centinela, otra desventaja es el Demoman, ya que lanza sus explosiones desde un muro para que el centinela no lo detecte, y otra desventaja es el Médico con su supercarga de escudo antibalas junto con otros personajes apoyándolo, a pesar de tener esas desventajas, es una prueba que todo en este juego está muy bien equilibrado.*Me faltan muchos personajes aún pero me gustaría que ustedes mismos los prueben y tengan experiencias en esto.Está el Pyro, un tipo que se imagina un mundo de color rosa y mucha alegría que lanza fuego a sus víctimas, otro es el Sodado, que tiene una bazuca, seré sincero, no me atrae mucho su modo de jugabilidad, solo lanza una bazuca y ya, además de que la bazuca impacta lento, dándole más tiempo de esquivar a mis víctimas, no digo que sea malo, el malo en esto soy yo y por eso no está hecho para mí, lo mismo ocurre con el Pyro, el Espía y el Médico, parece ser que soy una persona impulsiva que le gusta atacar sin pensar las consecuencias jeje pero bueno.Antes me desagradaba el Demoman, pero ahora es uno de los que más uso debido a sus minas que los activo cuando un rival pasa, perfecto para trollearlos, tal vez ocurra con los personajes que aún no los he probado correctamente, pueda que me sorprendan y superen mis espectativas.Para terminar, he visto cosas que no me gustaron en el juego, tienes que esperar mucho tiempo para que te vengan nuevas armas de cada personaje, ya que aún no comprendo como funciona esto, tengo pensado que una persona random te los regala al azar, otras armas se consiguen haciendo misiones o algo así, lo sé porqué los comprobé, pero no le di importancia, otra cosa que me disgustó es que te dan paquetes con cosas sorprendentes, pero adivinen, debes comprar una llave de dicho paquete que cuesta 2 o 3 dólares, no digo que sea malo, pero tampoco quiero que me ilusionen así.Y bueno, eso fue mi opinión, no es la correcta porque todos tienen formas de pensar diferentes, pero en sí el juego es muy bueno, hay personas que han visto el juego pero no quieren jugarlo porque es muy antiguo, sus resoluciones no se comparan con los juegos actuales, etc y etc, pero el juego aún tiene la esencia de entretenerte, y eso fue lo que me llamó la atención de TF2.No tengo nada más que decir, así que, bueno, los veo en los comentarios y gracias por leer, aunque no todo claro xD.