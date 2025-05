Mejorar recoil en cs 1.6

Hola,hago este articulo para aquellos que sean fans de cs 1.6 y quieran mejorar su reoil en cs 1.6 ya que a mi me iba un poco mal en el cs 1.6 ya que no tenia un buen ping ni buenos fps me costaba mucho a la hora de enfrentarme con el enemigo por que a la hora de disparar tenia mucho retraso al salir la bala y el retroceso del arma era muy fuerte,pero con esta configuracion mejore muchisimo ahora tengo mejores fps,menos retraso de bala y menos retroceso en las armas y para ayudar a las personas que tengan este mismo problema les comparto mi configuracion para que mejoren su habilidad en cs 1.6 y poder tener mas precisión a la hora de disparar.Les mostraré mi configuración para mejorar el recoil y otras cosillas pero antes de comenzar hay que saber que es el recoil.El recoil es simplemente el retroceso que tienen las armas al disparar, y como ya sabrán en cs unas armas tienen mas retroceso que otras;acontinuación les daré un ejemplo del recoil con las armas que mas se usan en cs:#1 La ak-47:En cs es una de las armas que tiene mas retroceso a la hora de disparar pero es muy util gracias a su gran potencia ya que puede matar de un solo disparo a la cabeza.Por otro lado tenemos a la: m4-a1 o colt que tiene menos retroceso que la ak-47 pero es mas dificil matar de un solo disparo a la cabeza ya que tiene menos potencia.Ya sabiendo esto podemos porceder a la configuración.Esta configuracion es un archivo .cfg y consta de una serie de comandos dentro de dicho archivo, comandos que mejorará el recoil de las armas y personalisará otras cosas como por ejemplo:tu nick o nombre,color de la mira en negro,quita las sombras del juego (para dar mas fps),quita la lluvia en aztec (para mas fps) etcA continuación una review del archivo:// This file is overwritten whenever you change your user settings in the game.// Add custom configurations to the file "userconfig.cfg".--------------------------|||||||||Recoil|||||||||||--------------------------cl_bob 0-----------------|cl_crosshair_color 0 0 0-|cl_crosshair_size "small"|crosshair "1.000000"-----|cl_dynamiccrosshair "0"--|sv_aim "1"---------------|joystick "0"-------------|_snd_mixahead "0.1"------|ex_interp "0.01"---------|cl_cmdbackup "2"---------|cl_dlmax "128"-----------|cl_idealpitchscale "0.8"-|cl_lc "1"----------------|cl_lw "0.01"-------------|hud_capturemouse "1"-----|hud_centerid "1"---------|hud_draw "1"-------------|s_verbwet "0.25"---------|d_spriteskip "0"---------|----------------------------------------------------|||||||||Recoil2||||||||||--------------------------hud_saytext_internal "1"-|hud_takesshots "1"-------|m_filter "0"-------------|m_forward "1"------------|m_pitch "0.022"----------|m_side "0.8"-------------|m_yaw "0.022"------------|mp_decals "1300.000000"--|r_bmodelhighfrac "5.0"---|s_a3d "0"----------------|s_bloat "2.0"------------|s_doppler "0.0"----------|s_eax "0"----------------|s_leafnum "0"------------|s_numpolys "200"---------|s_polykeep "1000000000"--|s_polysize "10000000"----|s_refdelay "4"-----------|s_refgain "0.4"----------|s_rolloff "1.0"----------|----------------------------------------------------|||||||||||Rate|||||||||||--------------------------rate "25000"-------------|cl_cmdrate "101"---------|cl_updaterate "101"------|fps_max "100"------------|fps_modem "0.0"----------|cl_download_ingame "1"---|cl_allowdownload "1"-----|cl_allowupload "1"-------|net_graph "3"------------|hud_fastswitch "1"-------|----------------------------------------------------||||||||||Mirar|||||||||||--------------------------viewsize "120.000000"----|s_max_distance "1000.0"--|s_min_distance "8.0"-----|s_distance "60"----------|s_automax_distance "30.0"|s_automin_distance "2.0"-|lookspring "0.000000"----|lookstrafe "0.000000"----|----------------------------------------------------------||||||||||||||Spec||||||||||||||--------------------------------spec_autodirector_internal "1"-|spec_drawcone_internal "1"-----|spec_drawnames_internal "1"----|spec_drawstatus_internal "1"---|spec_mode_internal "2"---------|spec_pip "0"-------------------|cl_crosshair_translucent 0-----|name "Aqui ponen su nombre"----|----------------------------------------------------------|||||||||||Color||||||||||--------------------------topcolor "30"------------|bottomcolor "6"----------|con_color "255 180 33"---|----------------------------------------------------||||||||||Sonido||||||||||--------------------------voice_enable "1"---------|voice_forcemicrecord "1"-|voice_modenable "1"------|voice_scale "0.900000"---|volume "1.050000"--------|suitvolume "0.250000"----|sv_voiceenable "1"-------|bgmvolume "1.000000"-----|MP3FadeTime "2.0"--------|MP3Volume "0.720000"-----|hisound "1"--------------|----------------------------------------------------|||||||||||Info|||||||||||--------------------------setinfo "_gui_menus" "0"-|setinfo "_pw" "element"--|setinfo "_vgui_menus" "0"|setinfo "_ah" "1"--------|----------------------------------------------------||||||||||Visual||||||||||--------------------------cl_bobcycle 0------------|cl_bobup 0---------------|cl_shadows "0"-----------|cl_weather "0"-----------|cl_himodels "0"----------|net_scale "5"------------|hpk_maxsize "4"----------|fastsprites "0"----------|brightness "9999"--------|gamma "3"----------------|----------------------------------------------------||||||||Velocidad|||||||||--------------------------cl_backspeed "400"-------|cl_forwardspeed "400"----|--------------------------------------------------------|||||||||||Usuario||||||||||||------------------------------cl_logocolor "#Valve_Ltblue"-|cl_logofile "Splatt"---------|sensitivity "10.000000"------|hud_centerid "1"-------------|--------------------------------------------------------|||||||||Extras|||||||||||--------------------------console "1"--------------|cl_timeout "300"---------|cl_vsmoothing "0.05"-----|--------------------------|----------------------------------------|bind "F12" "exec ConfigRecoil.cfg"|----------------------------------------|NOTA:En la parte ||||||||||||||Spec|||||||||||||| esta este comando (name "Aqui ponen su nombre"----|) haí ponen su nombre dentro de las comillas para que al ejecutar el archivo.cfg dentro de su cs 1.6 les remplace el nick (player) por el que pongan en el archivo.cfgA hora vamos a poner el archivo dentro de nuestro cs 1.6 para ello lo primero que debemos hacer es ir a este link: http://www.mediafire.com/file/883uoc0j90fdicq/ConfigRecoil.cfg y dar click en el boton que dice download luego tenemos que abrir la ubicación de donde tenemos instalado el cs en mi caso esta en: C:\Program Files\Counter-Strike 1.6 y copiamos el descargado dando click derecho al archivo y copiar, luego vamos a la carpeta de cs y lo pegamos el la carpeta llamada cstrike.Ahora abrimos cs 1.6 y abrimos la consola para poner el siguiente comando "exec ConfigRecoil.cfg" sin las comillas. Lo malo es que tendriamos que poner este comando cada vez que entremos a cs para añadir la configuración ya que no todos los comandos se guardan permanentemente; pero no se preocupen que yo me encargue de eso poniendo este comando:bind "F12" "exec ConfigRecoil.cfg" en el archivo.cfg para abrir cs y solo presionar la tecla "F12" en su teclado.Y si quieren volver a tenerlo como antes solo eliminen el archivo de su carpeta cstrike y listo :)Quiero aclarar que esto no es ningun tipo de hack y que esta permitido en cuanquier servidor.Espero que los haya ayudado ;)