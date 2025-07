se puede jugar fornite en ps3

DiosRa

En PS3 se pueden instalar Linux y Ubuntu, desde Xbox Cloud Gaming o GeForce Now se puede jugar al juego desde la nube sin instalarlo, no es necesario tener un equipo lo suficientemente potente para poder arracar el juego (Ya que se juega desde la nube) pero sí es necesario tener un equipo lo suficientemente potente como para poder reproducir el juego en la nube más una buena conexión a Internet y también un navegador compatible, por wifi la PS3 va demasiado lenta, tendrás que utilizarla por cable (Yo tengo una PS3 que no se puede conectar por cable, no se si es que el router es demasido moderno para que esta pueda conectarse, si es un fallo metido en las útimas actualisaciones para obligar a comprar la nueva o simplemente que el puerto está roto, pero si a tí te pasa lo mismo no podrás jugar a Fortnite con este método) y si el juego no va bien, eso significa que la PS3 no tiene suficiente potencia para poder ejecutar en condiciones los juegos en la nube, vas a poder ejetarlo con este método, pero igual la imagen te llega con retraso y reproducción lenta, no sé porque yo no le he probado, en caso de que con Linux o Ubuntu el juego en la nube valla mal podrías igual intentar instalar el Xubuntu, tengo entendido que es el una versión de Ubuntu diseñada para equipos de bajo tendimiento.