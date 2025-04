diferencias en la pagina gamehag.com/es

sombradelnilo

Recientemente me he percatado de que no todos vemos lo mismo en la pagina, al ir al inicio de mi pagina, lo primero que yo veo, son los 5 juegos que te dan tareas, el GOT, wartune, soul calibur, etc. Pero viendo la pagina de un amigo, a el le aparecen otras cosas, le aparece un listado de tareas que si va completando le dan gemas, por ejemplo, danos me gusta en twiter, siguenos, da un me gusta en facebook, clickea tal enlace en la app y por todo ello va ganando gemas. pero a mi no me aparece nada de eso, es mas, le aparece una tarea que dice invita a un amigo que junte 500 gemas y lo premian con 200 por ello y yo ya he hecho eso y no me han dado nada....... hay elitismo en game hag?? se preferencia a algunos sobre otros o como es la cosa, por que por mas que intente, a mi no me aparece ese listado de tareas por ninguna parte!