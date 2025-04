Undertale Yellow (DEMO)

Antes de empezar quiero aclara que es una Demo , repito por si no entendieron es una Demo (Un juego que actualmente no esta terminado por completo).

Lo que ven aquí no es mucho, pero literalmente es todo lo que trae esta Demo y si no me creen pueden jugar este maravilloso y entretenido Demo para comprobarlo.



Undertale Yellow es un fan game (Juego hecho por fans) basado en Undertale, que cuenta la historia del alma de la Justicia en su estadía en en subsuelo.



PD: Perdonen si por si acaso se ve un poco desordenado, pero les juro que realmente lo he ordenado, pero no entiendo muy bien de como va este sistema para escribir de Gamehag, que a veces cuando lo pongo ordenado si lo publico me sale todo desordenado y encima los vídeo que pongo de los trailers no se muestran, no se si solo me pasa a mi pero esto realmente es tener mala suerte. Si te gusto este articulo por favor apoya porque literalmente me ha costado hacer todo esto 5 horas sin mentirles, sin mas comencemos.

Entre los Personajes tenemos a:

Casi todos han jugado Undertale o siquiera han escuchado un poco de el, a sus inicios Undertale me parecía un juego un poco aburrido, pero fue todo lo contrario al jugarlo, una historia bastante entretenida, divertida y con personajes a los que es realmente difícil no tomarles algo de cariño.Lastimosamente aun Toby Fox no ha confirmado si saldra Undertale 2, solo sabemos que esta trabajando actualmente en Deltarune. Por lo que algunos fans estuvieron desarrolando un fan game (Juego creado por fans) basado en Undertale de, llamado Undertale Yellow, el proyecto esta dirigido pory esta en desarrollo con el programa Gamemaker Studio.Actualmente el juego esta en desarrollo, por lo que solo se nos brindo a la comunidad una Demo, que con el paso del tiempo hubo pequeñas actualizaciones, la primera versión de la Demo se lanzo el 30 de Noviembre del 2016.Aunque algunos se han desilusionado por la fecha, ya que es un poco antigua,no deben preocuparse si saldrá el juego algún día o no, ya que los desarrolladores tienen un Twiter donde están publicando su progreso con el juego. https://twitter.com/undertaleyellow?lang=es



En su Twiter se pude apreciar que ya habían hecho una parte de Snowdin, gracias a que hicieron un trailer mostrándolo, yo opino que sacaran el juego cuando lo hallan terminado, por lo cual ya no actualizaran la Demo y solo se concentraran en terminar el juego completo.Algunas personas escalaron la montaña en la que fueron sellados los monstruos y nunca fueron vistos de nuevo, entonces nuestro protagonista Clover se va a buscar a las personas desaparecidas, llegando al subsuelo donde caminando se encuentra con un Froggit, pero antes de seguir actuando si perdonar y eliminar al monstruo es interrumpido por Toriel, quien le dice que era el primer humano en caer en mucho tiempo.Toriel trata de guiar a Clover a su casa (Como paso con Frisk) , pero cuando llegaron a la sala donde se tenia que activar una palanca para desactivar los pinchos de metal, ocurrió un fallo en la palanca que hizo que no ocurriera nada y para la mala suerte de nuestro protagonista el piso a su alrededor se rompe, cayendo en el hueco, para suerte del protagonista su caída es amortiguada por un pequeño cultivo de flores amarillas.El protagonista se levanta del pequeño cultivo de flores amarillas y se da cuenta que esta en la parte mas baja de las ruinas, nuestro protagonista va explorando el lugar hasta que se encuentra con Flowey, quien le explica sobre su alma y le enseña un poco a esquivar los ataques (Yo al principio pensé que estaba jugando con nosotros para atacarnos por desprevenidos, pero al parecer Flowey es family friendly), y nos dice que nos ayudara a escapar del subsuelo, apareciendo en algunas partes del mismo guardando la partida con el poder de la determinación.Clover tratando de buscar una salida de las ruinas para salir al exterior se encuentra con un encapuchado misterioso, el cual escapa de la vista de Clover, solo para ser encontrado de nuevo convertirse en el amigo de Clover, ayudándolo a salir a las afueras de Snowdin acabando en ese momento la Demo o (si realizas la ruta genocida, solo se convertira en polvo y Flowey nos ayudara a salir a las afueras de Snowdin), y.... si, si se preguntan si en esta Demo hay una ruta genocida, la respuesta es que si.Undertale Yellow va a ser un increíble juego, incuso tal vez tanto como Undertale, lo único que no me gusta de esta Demo es que solo esta disponible al idioma Ingles, y no al español.Si te interesa y quieres jugar el juego, te dejare el link de la pagina principal para que lo descargues y pruebes esta maravillosa Demo.Link para descargar Undertale Yellow: https://gamejolt.com/games/UndertaleYellow/136925