Comenzaremos describiendo un poco de que va este Título.

Trata sobre el naufragio de tu barco en una isla misteriosa ubicada en algún archipiélago lejano, tu eres el hijo del capitán del barco y tu padre se encuentra gravemente herido, por lo tanto tú, debes afrontar el mando y construir un campamento para tus supervivientes! Te encontraras frente a limitados recursos, por lo que tendrás que plantar tu propia comida y comenzar una pequeña aldea.



Tu objetivo desde el comienzo es construir un nuevo Barco para poder regresar a los mares! por lo que tendrás que explorar tu isla en busca de recursos y allí es cuando comienza tú aventura... te encontraras con un amplio mundo de islas, donde entraras a desiertos en búsqueda de tesoros, a la jungla para conseguir comida. En el transcurso de tus aventuras encontraras muchísimas misiones y peligros que deberás afrontar.



¿Podrás superar los desafíos de la Isla? Tendrás que hacerlo. ¡De lo contrario no podrás regresar!







Desarollado por Lemonbomb Entertainment y editado por Rokaplay y Maple Whispering Limited. Este juego se encuentra a punto de ser lanzado en el proximo mes, octubre 2019. Llegará a Playstation 4, Xbox One y Switch, y obviamente también a PC, disponible en la tienda de Steam.

Bases y supervivencia.

Tu Historia!

El camino para obtener tu objetivo.





Los Requisitos del Sistema Operativo.

S.O: Windows 7 / 8 / 10 Procesador: Dual-Core: 2Ghz Memoria RAM: 2 GB Gráficos: 512MB DirectX: Versión 9.0c Almacenamiento: 4GB de espacio disponible



Información sobre la jugabilidad.

Tu principal prioridad para sobrevivir es montar un campamento, debes proteger a tus supervivientes y conseguir comida para alimentarse. Ya que tus recursos son muy limitados, tus primeras tareas como jefe al mando serán sembrar tus propios cultivos. De a poco comenzaras a armar tu propia aldea y podrás mantener a salvo a tu gente, tu trabajo es mantenerlos contentos. Solo de esta manera podrás cumplir tu objetivo que es construir un nuevo barco e irse de esa maldita isla.Si mantienes feliz a tu tripulación y bien comida, podrás avanzar en mejoras importantes en cuanto a herramientas y funciones del campamento, además, expanderás tus terrenos lo que te proporcionará más tierra para tus cultivos, mas gente contenta, y desbloquearas misterios en la isla.Tu herramienta de exploración es un viejo catalejo, el cual te brindará tu padre, con este podrás comenzar tus aventuras y viajar por las islas para descubrir que esconde cada una. encontrarás una gran diversidad de biomas y lugares para visitar.Por cierto, cada isla tendrá cultivos diferentes los cuales podrás llevar a tu aldea, y un sin fin de tesoros sorprendentes que podrás encontrar.Claro, de a poco iras adquiriendo nuevos conocimientos para ampliar tu aldea, y darles una mejor vida a tus supervivientes, para ello deberás afrontar distintos tipos de misiones que encontraras en tú isla maldita. sin mencionar, que deberás tener cuidado, ya que no conoces la zona y hay muchas amenazas que deberás superar.No estarás solo en las islas, encontrarás extrañas amenazas que se montaran sobre ti, ¿Podrás resolver todos los secretos que las misteriosas islas?

Hasta el momento se sabe que será un juego de mundo abierto, de un solo jugador, compatible con mando y DISPONIBLE EN 10 IDIOMAS, tanto subtitulos como diseño. esto es increíble ya que favorece muchísimo la trama del juego.







Mi humilde opinión.



Ya llevo tiempo esperando el lanzamiento de este juego y sin dudas seré de los primeros en probarlo, ya que me gusta el género de rol, aventura y mundo abierto, no se puede decir mucho más ya que solo queda la dulce espera. Pero hasta donde se sabe, según la información, vídeos e imágenes que han largado, a mi al menos me causa mucha curiosidad probar este titulo.



Sin más que decir, garantizando ser el primer articulo en este tema, escrito a puño y letra, agradezco y menciono las fuentes de Google, Steam y Youtube para la recolección de imágenes e información técnica del juego.



Espero sea de su agrado el artículo, espero sus comentarios y que tal les parece que será el juego! Saludos.