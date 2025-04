Left 4 Dead - Origenes

Aquí les cuento las historias que tuvieron que pasar nuestros protagonistas de Left 4 dead en la infección.

Historia de los supervivientes Left 4 dead:

Historia de Bill:

Historia de Zoey:

Historia de Francis:

Historia de Louis:

Bueno, antes que nada quiero decirles que Left 4 dead es uno de mis videojuegos favoritos y se bastante sobre el, y por eso hago este articulo.Lastimosamente Valve no ha brindado muchas cosas sobre la historia de los supervivientes de left 4 dead,solo los origenes de los supervivientes, pero nada de como los 4 se encontraron y formaron un grupo para sobrevivir por las calles infestadas de zombies.Pero no se preocupen que voy a contarles sus orígenes de cada superviviente, aunque algunas historias sinceramente son un poco tristes.Bill era un veterano de la guerra de Vietnam y fue parte de un grupo de las operaciones especiales de los Estados Unidos, pero lastimosamente en la guerra se lesiono la rodilla, y le causo un daño permanente.En los cómics de left 4 dead, vemos como Bill se encontraba en un hospital de veteranos para ser operado de su pierna, todo esto sucede 2 días después de la primera infección.Una vez en la sala de operaciones, Bill es sometido a una anestesia general, y justo cuando estaba cerrando sus ojos, ve como la enfermera se convierte en zombie y empieza a atacar a todo el personal medico.Milagrosamente Bill logra escapar manteniéndose consiente por su fuerza de voluntad, corre por los pasillos y en uno de los cuartos encuentra un serrucho con el cual le pone fin a la infectada.Bill logra salir del hospital equipado con un cuchillo y serrucho en mano abriéndose paso por las calles hasta llegar a su casa.Una vez en su casa se pone su ropa militar, y se arma con su M16 para empezar su pelea con los infectados por su propia cuenta.Zoey se encontraba en un cena con sus padres divorciados, discutiendo la desicion de Zoey de escoger una carrera que su madre no estaba de acuerdo, ya que ella había entrado a la universidad para ser cineasta, y entonces su padre le dice que si lo de la universidad no funciona, Zoey podría unirse a la policía como el, ya que ella había demostrado una habilidad única en sus practicas de tiro.Repentinamente, la familia se ve interrumpida por un infectado, que logro ingresar a su casa, pero al no saber nada la familia sobre los infectados de la gripe verde, intentaron razonar con el, lo cual fue realmente una mala idea, ya que el infectado se abalanza sobre Carolyn (La madre de Zoey) mordiéndola en el cuello, y Wait (El padre de Zoey) le da un disparo en la cabeza al infectado matándolo.Mientras Zoey hace una llamada al 911, Wait va a auxiliar a Carolyn, pero lastimosamente ella se convierte en infectado y ataca a Wait. Despues va atacar a Zoey pero Wait le da un disparo en la cabeza.Con una hemorragia y apunto de entrar en shock, le dice a su hija si recordaba las películas de Zombies en la que debían dispararle al tipo infectado. Zoey le responde con una voz quebrada que si, y toma el arma de su padre diciendoy le dispara en la cabeza con lagrimas en los ojos.Francis era el típico pillo que se hacia pasar por policía al momento de realizar sus robos, y por eso mismo estaba seguro que tarde o temprano tendría que ir a prisión, mientras le contaba su anécdota a sus amigos del bar, uno de ellos le dice que en las cárceles de Pensilvana no se permiten visitas conyugales, al escuchar esto la chica con la que Francis salia, Sandra, lo toma del brazo y le dice entonces que no perdieran el tiempo, entonces cuando estaban a solas se besaron, pero la chica se sentía enferma y le lleno de vomito el chaleco de Francis, esto desanimo a Francis y hace que quiera irse pero Sandra lo convence de quedarse, y minutos después lo muerde en el cuello (pero no se preocupen ya que a Francis no le afecta al igual que a Louis,Bill y Zoey, ya que ellos son portadores).Sandra ya estaba infectada, y justo cuando estaba a punto de abalansarce hacia Francis, su amigo Duch aparece disparandole con una escopeta,Duch le explica que Sandra era un Zombie y que el gobierno les había mentido a todos, que la gripe verde no era una simple enfermedad, y que gracias a ella se había originado un apocalipsis zombie, Francis se da cuenta de que el mundo esta en anarquía debido a la infección, y coge una maleta llena de armas y la sube a la azotea del local, con ayuda de sus amigos sube una rocola, y se dispone a matar zombies bebiendo cerbeza.Louis se encontraba en su oficina, aunque ya se había corrido la voz de la gripe verde, el era uno de los pocos que seguían trabajando,Louis durante todo el día intento convencer a su amigo para que venga al trabajo, pero al final no lo logra y se va al baño de la oficina.Mientras estaba en el(inodoro xd), con su celular se percata que uno de los servidores acababa de caer, pero cuando lo estaba revisando, tocan la puerta y seguían tocando, esto le empezaba a molestar a Louis,hasta que se percata de un charco de sangre bajo sus pies, y pasa de estar molesto rápidamente a estar muy asustado.Louis se asoma lentamente sobre la puerta, pero solo encontró un charco de sangre,de pronto fue sorprendido por un Zombie por atras,en el forcejeo el Zombie muerde a Louis en el brazo, y la desesperación lo hace luchar como nunca, Louis agarra un dispensador de papel y golpea al infectado fuertemente en la cabeza hasta destruirle la cabeza matándolo.Luego regresa a la oficina solo para encontrar a todos muertos y a las calles de la cuidad en el caos.Extra:Como extra les traigo los infectados y supervivientes que no aparecieron en el juego original.Entre los infectados tenemos al (Screamer) un infectado que era bastante raro de encontrar, su aspecto era de un zombie atado por camisas de fuerza,su habilidad es gritar fuertemente para atraer una horda de infectados y no paraba de gritar hasta que lo mataras.Es por asi decirlo como el Boomer,la razon por la cual no aparecio en el juego original fue que se hacia un poco perturbador escuchar los gritos del Screamer y prefirieron al Boomer.Sinceramente yo prefiero al Boomer, ya que no me gustaria tener que escuchar todos esos gritos durante toda la partida.Entre los supervivientes tenemos a estos modelos: