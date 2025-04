Experiencia suspendida antes de lv 3???

sombradelnilo Pues hasta el momento he venido con una dinámica de realizar cada dia 5 comentarios y 5 publicaciones justo después de mi inicio de sesión diario, solo en temas de interés, comentarios y post con sentido y sin hacer spam, todo estaba bien, pero justo antes de llegar a lv 3, cuando estaba a un 72% de experiencia, deje de ganar experiencia y ademas perdí, ya que ahora estoy en 68%, no se me ha borrado ningún comentario ni hilo, asi que esta bastante raro, hoy no he ganado experiencia ni por comentar ni por escribir, trate de enviarle un ticket a misty, pero ella solo se limita a decirme que la experiencia se gana solo cada 24 horas y cierra el ticket, en mi caso han pasado mas de 24 horas.......

Ikkimura Cualquier comentario dejado en un artículo tipo 'buen artículo' o algo así puede ser considerado spam... ten en cuenta que un 4% de pérdida de experiencia pueden ser sólo dos mensajes borrados.

En cuanto a la experiencia ganada, pues tendrá que pasar algo más de tiempo. Ya verás que cuanto más avances de nivel más dificultad tendrás a la hora de conseguir experiencia, por ejemplo: yo con nivel 18 consigo aproximadamente un 3 o un 4% de experiencia a la semana.

sombradelnilo esta bien jodido eso cuando eres lv alto, aunque como en todo buen rpg, mientras mas alto mas cuesta, lo malo es que aqui te cortan las alas, en un rpg tu puedes farmear todo el dia para conseguir exp, mientras que aqui el limite de exp obtenida de los foros es limitada, eso jode bastante la verdad, sobre todo a la gente ansiosa como yo xD





Ikkimura El problema es que si la gente no se preocupase de la Xp no haría falta limitarla, pero como parece que a la gente le va la vida en llegar al nivel 3 de la forma más rápida posible pues no solo es necesario ese límite, sino que muchos de esos usuarios acaban tardando mucho más en llegar (por las pérdidas de nivel) o incluso acaban con sus cuentas baneadas por incumplir las normas del foro.



El foro debería ser un lugar donde conversar, donde dar noticias o comentarlas, hablar de juegos... y al final para muchos usuarios se resume en un 'quiero xp', 'quiero gemas', 'que interesante'... o mensajes aún más inútiles.



Por cierto, para conseguir experiencia no es necesario crear montones de hilos cada día, se gana lo mismo respondiendo en otros hilos.

sombradelnilo no seria necesario limitar la exp, si no estubiera el limite de nivel 3 para cobrar gemas, asiq ue por una parte gamehag genera el problema del spam con esta restriccion! por otra parte te equivocas con lo ultimo que dices sobre que no es necesario crear hilos, dado que al dia obtienes experiencia por responder hilos, con un tope de 5 veces y obtienes experiencia por crear hilos con un tope de 5 veces, pero no se mezclan las 5 veces, es decir, puedes obtener experiencia 10 veces al dia en foros, esto te lo doy por escrito y firmado por que yo asi lo hise y me funciono, tu mismo puedes darte cuenta, ademas la experiencia por crear hilos es mayor que la de responder comentarios, esto tu no lo vas a percibir por tu nivel, pero en niveles 1, 2 y hasta 3 se nota!