La variación de la experiencia según el contenido publicado!

sigurd69 Chicos, he notado que al comentar en algunos foros o en otros, la cantidad de experiencia que gano es distinta, algunas veces es 2% otras veces es 3% y otras es 4%, lo mismo ocurre al escribir hilos como este, las cantidades de experiencia son variables, lo que me hace pensar, que mientras mas extenso es tu comentario, mas experiencia te dan, llegando a un limite claro, ademas creo que también influye que no tengas copy paste en los comentarios o publicaciones y seguramente hay otros factores que aun no descubro, sera esto cierto? alguien tiene una mayor noción de estos asuntos? sera este el fin del hombre araña? si alguien lo sabe me comenta plis, muero de curiosidad xD

andy_subero Jajajaja vaya dato curioso de sacaste, bueno te aclaro que nada de eso tiene que ver mi pana, no importa si el comentario es largo o corto, la cantidad de experiencia se obtiene leatoriamente dependiendo el nivel, como estas en el nivel 2 te da variado entre esas cantidades de experiencia, hasta cierto limite que te deja de dar experiencia, ya que es una limitacion para que lo usuarios no hagan spam y obtengan experiencia por dia. Te lo digo porque soy nivel 11 y obtengo 1% cada 1 o 2 dias.

AhriStarGuardian es como dice andy pero si he notado que cuando comentas en foro llegas a un limite , pero despues comento en la seccion de articulos y si me sube la xp es como si los comentarios en articulos tubieran otra xp aparte.

NahaweUY Tambien he notado una variación en funcion de donde comente, he estado tratando de prestar atención pero aun me cuesta determinar si se debe a que se comenta en el foro, cual de los 5 comentarios que dan EXP es, o la extensidad, o el nivel jajaja, en fin si he notado una muy pequeña variación, espero que otros lo tengan más estudiado y comente

IIICabazorroIII yo siempre gano de 1% , por comentar, pero solo me permite creo que 4 comentarios distintos y listo el resto no me da nada aun asi, no me limito en comentar por que aveces es bien escribir sobre los temas que hay



(yo solo escribo en esos hilos que tienen menos de 15 mensajes) sinceramente no le veo mucho sentido escribir en alguno que tenga 1000 comentarios a la final nadie lee los primeros y menos los ultimos solo como que algunos escriben solo por hacer mas llenado



pero en los hiloss que tienen pocos, esos casi siempre se leen por lo menos yo leo todo que tenga menos de una pajina







juan_diaz13 yo gano de 2% a 3% por comentario pero creo que eso es porque soy nivel 2 creo que luego ganare menos