como obtener un feedback?

sombradelnilo

Estoy intentando subir un articulo, el cual es contenido completamente original mio, cumple todas las reglas, buena puntuación y redacción, extencion adecuada, tiene solo 3 imágenes, es un tutorial para un juego de roblox, revise y no hay otro tutorial sobre lo mismo, sin embargo me han rechazado el articulo 4 veces, la razón siempre es la misma: rechazado por los usuarios, pero jamas se me explica el por que? como puedo hacer para saber? si de verdad estoy haciendo algo mal, me gustaría saber que esta mal? pero me da la imprecion de que los que revisan ven que eres de nivel 2 y te bloquean nada mas para que no ganas gemas ni exp......