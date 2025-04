Hola chicos y chicas de gamehag! aquí estamos en un nuevo artículo y hoy les enseñaré a como jugar flee the facility roblox.

Supervivientes.



Les daré los pasos para como aprender a jugar flee the facility y asi cuando pruebes el juego lo podras jugar tranquilamente.cuando estés jugando o estés en la partida y encuentres un computador de color azul acércate junto a la computadoray dale click a la (e), después cuando estés hackeando te va a salir un circulo diciendo que toques la (e) ¡pero no toques la e de una vez! cuando te salga el circulo y en el circulo salga una parte en blanco le das a la (e) y así la bestia no podrá encontrarte más rápido ;).cuando la bestia captura a unos de los supervivientes va a salir un símbolo azul, tu solo sigues el símboloy ahí podrás ver donde está el superviviente capturado y para salvarlo le das click a la (e) y el compañero está salvado ;).cuando eres superviviente te puedes agachar, si estas es tu móvil te agachas dando click a la (c), la habilidad de agacharse sirve para cuando la bestia esté cerca de ti puedes agacharte y meterte en una rendija pero a la bestia le complicará porque no se puede agachar.

Bestia.



1 capturar.



Lo único que tiene que hacer la bestia es capturar a los supervivientes.



La bestia tiene que encontrar a los supervivientes y cuando este cerca de uno de ellos, golpearlos con el martillo, después de haberlo golpeado te va a salir un símbolo azul sigues los símbolos y justo donde está el símbolo te acercas y justo encontrarás una capsula, te acercas a la capsula y le das a la (e) y el superviviente será capturado.



2 Encontrar los supervivientes cuando fallan una computadora.







Cuando los supervivientes fallan una computadora la bestia debe de seguir el símbolo rojo con una (x y un muñeco chiquito con una computadora roja) sigue el símbolo y así encontrarás los supervivientes que estarán hackeando ese computador.



Otras explicaciones.



Martillos:



Los martillos sirven para cuando seas la bestia ese martillo tendrás.



Gemas:



las gemas sirven para que cuando seas la bestia también sirve de resplandor, cuando la bestia se acerque a ti se mirará el color de tu gema.



Descripción del juego (traducido):