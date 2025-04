Top 5 videojuegos más difíciles de TLOZ

En este artículo mostrare los 5 videojuegos más difíciles de la saga The Legend Of Zelda basado en mi opinión.

Este artículo es resubido, debido a que fue considerado como un plagio de mi otro artículo titulado "Top 5 Mejores Videojuegos de TLOZ", pero este artículo no es plagio del otro ya mencionado, ya que en el otro mostré los 5 mejores videojuegos de TLOZ en mi opinión, y en este estoy mostrando los 5 videojuegos de TLOZ más difíciles en mi opinión. Es algo que los que calificaron a este articulo cuando lo subí por primera vez no notaron.N°5:The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time:La razón por la que The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time esta en el 5to lugar es porque, en el momento que salio, muchos jugadores no nos habíamos acostumbrado al modo de juego en 3d que ya habíamos visto en otros videojuegos.Pero la razón principal por la que esta en el 5to lugar es el ya muy conocido Templo Del Agua. Como olvidar al Templo Del Agua, aquel templo en el que muchos jugadores se quedaron atascados por horas e incluso días. El Templo Del Agua nos presentaba puzzles difíciles y una jugabilidad incomoda, ya que debíamos colocarnos y sacarnos las botas de hierro, cambiar el nivel del agua constantemente, no saber con exactitud donde usar las llaves, entre otras cosas.N°4:The Legend Of Zelda: A Link To The Past:En The Legend Of Zelda: A Link To The Past tendremos varias cosas que lo hacen difícil ya sea lo difícil que es evadir a los enemigos y lo frustrante que pueden llegar a ser estos especialmente en el mundo de la oscuridad. Pero lo que hace difícil a A Link To The Past son sus puzzles. Aunque los primeros no presentan demasiada dificultad, al ir superando las mazmorras esos se irán haciendo muchos más difíciles debido a la complejidad de estos, pero los puzzles difíciles no solo se encuentran en las mazmorras, ya que fuera de estas también tendremos que pensar mucho,lo más destacable es la conexión entre el mundo de la luz y el de la oscuridad, ya que al hacer algo en un mundo esto afectara al otro.N°3:The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild:The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild nos trajo un mundo completamente libre, por lo tanto al comenzar el videojuego nos podremos encontrar con enemigos que serán muy difíciles de vencer debido a que no estaremos bien equipados, aunque al avanzar en el videojuego no nos sera tan difícil vencer a los enemigos, algo que le quita dificultad al videojuego. Pero la dificultad de Breath Of The Wild no solo cae en los enemigos, sino que también en los puzzles ya que nos encontraremos con demasiadas mazmorras que nos traerán puzzles difíciles.N°2:Zelda II: The Adventure Of Link:El modo de juego en 2d de Zelda II lo hace sumamente difícil debido a las batallas contra los enemigos que nos atacaran sin ninguna piedad y que si se juntan demasiados nos sacaran más de un Game Over, además la Montaña de la muerte hará que todo el videojuego sea más difíciles, por lo que deberás subir demasiados niveles antes de ir allí.N°1:The Legend Of Zelda:En The Legend Of Zelda nos encontraremos con enemigos y jefes que nos sacaran demasiados Game Over, esto sumado a que en el videojuego no contaremos con demasiada ayuda como en el resto de videojuegos de la saga, ya que en The Legend Of Zelda tendremos que descubrir todo por nuestra propia cuenta ya sea los objetos, mazmorras, entre otras cosas.Aunque las mazmorras no presentan puzzles demasiado difíciles como en los demás videojuegos mencionados en el top, tendremos demasiados enemigos que nos harán perder más de una vez.