Crash Bandicoot 3(Análisis)

Buenas comunidad de gamehag, le vengo a traer este juego que fue muy famoso se llama Crash Bandico 3 este es mi Análisis que yo vi y jugué el juego hasta que me gustó mucho y fue el Lanzamiento del año 1998 hasta ahora siguen jugando este videojuego como yo leer este articulo y gracias y mi primer artículo o tema para foro.

Inicio:

_Cuando llega el malvado de Uca Uca vino para ir a ver a Cortex para decirle a donde esta las gemas y cristales para los portales, para tele trasportar a varios lugares pero cortex le dije que las gemas y cristales se le perdieron y ahora Crash y si hermana fueron al laboratorio para ir a ver los cristales para eliminar al malvado Uca Uca.

Campaña

En la campaña está todo los lugares para recoger todas las gemas y cristales y sabemos que hay que desbloquear cada lugar porque tiene laser, y si quiere cruzar al siguiente lugar debe entra a varios lugares en total que son 5 mapa para desbloquear el siguiente lugar y te piden que debe recoger 3 cosas, 1 cristal, 2 gemas 3 el trofeo del record de tiempo. Y también puede guardar la partida donde dice Load Save hay guarda la partida, pero debe completar algunos mapas y recoger algunas gemas y cristales.

¿Como conseguir los Cristales?

Para conseguir los cristales debe entra a un mapa para recoger el cristal y debe, jugar para que sigas adelante para pasar el mapa y coger los cristales, y también puede recolectar frutas cuando seguís adelante ante de coger el cristal y debe esquivar a los animales para que no te quiten vida ni la máscara de protección o si no morirás. Y también participa la hermana de Crash ella debe recoger los cristales pero ella sale en algunos mapa, seguimos y también puede subirte a unos animales para ir rápido y terminar el mapa hasta que recoge el cristal pero igual deben coger los cristal para derrotar al Cortex y Uca Uca.





Final del Juego

Este es el final de juego Crash entra al último mapa que se encuentra Cortex y Uca Uca y no dan una conversación, hasta termino y comenzar su venganza y Cortex subió con su nave y Uca fue a luchar a las mascara de Crash y comenzó a tirar bomba para destruir a Crash pero debe saltar, para no morir y tiene un campo de escudo y hasta que se le quite el escudo hay aprovecha a golpear y hacer caer a Cortex al hueco. Y ahí le baja la vida que son 3 intento de hacer caer al hueco y hay termina el juego, Cortex y Uca se van y se hacen bebe y crash volvió a su casa sano y salvo hay salieron los créditos de juego.





Mi Opinión

Para mi este videojuego me gusto pero ya sabemos, que hay un nuevo crash bandicoot pero este fue el más divertido tiene unos grafico bien hasta en el artículo salieron esta imagen con esto gráfico, y este juego para completar es el 105% para termínate pero la opinión del juego es que tiene una forma muy chévere y diferente lugares y mapa para encontrar cristales, pero el videojuego salió el en PSP2 y también para Pc como yo lo descargue esto es mi opinión.