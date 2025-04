¿Cómo puedo elegir la mira en CS GO?

Muy buenas a toda la comunidad de Gamehag. Hoy les vengo a traer un artículo que me parece bastante interesante y útil para compartir.

Es sobre el juego de Cs Go. Si bien hay muchos artículos interesantes sobre esto. Creo que este en particular les va a ser de mucha ayuda.

Desde que este juego salió gratis en la plataforma de steam, los usuarios han aumentado considerablemente, y muchas veces pasa que es dificil empezar a jugar desde 0. Por lo cual hoy les vengo a traer este artículo sobre qué tipo de cursores elegir y como configurarlo, para que puedan mejorar su experiencia dentro del juego, asique....comenzemos.

¿Cuántas veces les paso que apuntan a la cabeza o el cuerpo de alguien y no muere? Y no porque estemos apuntando mal.....Muchas veces es culpa de la mira que tenemos,y como en todo shooter estetema es muy importante.Hoy vengo a traerles la solución.

Hay muchos mapas en donde ustedes pueden elegir cursores o miras, hoy les vengo a traer una de estas herramientas y enseñarles cómo usarla.



Si van a la plataforma de steam /workshop y buscan "Crosshair" les van a salir estos mapas. Entran y lo descargan dándole al signo "+" que les aparece abajo a la derecha de la imagen (En este caso esta marcado con una tílde porque está descargado)

Una vez hecho esto abren el juego van a jugar/ Mapas de workshop y entran al que ustedes hallan descargado(No hace falta que pongan con bots ni nada por el estilo).



Ahora viene la parte mas interesante. ¿Qué cursor debo elegir? ¿De qué forma tiene que ser? ¿De qué color?





Si bien es cuestión de gustos, les voy a dejar algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de elegir la mira. Vayan siguiendo paso a paso y viendo en cada opción con cuál se sienten mas cómodos.

1: Estilo de la mira.Se usa también como punto de partida para cambiar el resto de opciones.

2:El tamaño de la mira

3:Fijarse cuan alejadas están las lineas respecto del centro

4:Aumentar o disminuir la transparencia

5:Habilitar la opción si queres que salga el nombre del jugador al que apuntamos, debajo de la mira.

6:Elimina o añade un punto en el centro de la mira.

Disparen hacia las miras y se las va a seleccionar. Mi recomendación es que eligan alguna que no sea del color verde, que sea un color que se pueda visualizar bien en todos los mapas, como celeste o rojo. Tienen muchas miras, del lado de atras están las que usan los profesionales, tambien pueden customizarlas ustedes, de todos los gustos !

Luego van a la zona para practicar que es una puerta donde arriba tiene la palabra "Test" y ver que se sientan cómodos. Se van a encontrar con algunos bots de ambos equipos, prueben diferentes distancias, moviendose, con diferentes armas, tanto de ct como de tt.





Detrás de ellos hay una imagen de un mapa, la cual puedes cambiar disparando en los nombres que aparecen a la izquierda en esta sección. Estos bots reaparecerán una vez los elimines, por lo que puedes probar durante minutos sin miedo.





Ahora lo último pero no menos importante, guardar la mira, para eso vuelven atras y disparan al lugar que dice "Crosshair Manager" en la parte que dice "Save custom xhair" al número 1, 2 etc. Y LISTO!





Como verán pueden guardar más de una configuración, asi prueban diferentes miras y eligen con la que se sientan mas cómodos. Para poder elegir una mira anterior van a la parte de "Load custom xhair" y eligen el número en el cual habian guardado la mira anterior. Pueden hacerlo en este mismo mapa, no hace falta que salgan o vuelvan a entrar



Espero que esta guia les halla resultado útil. Es mi primer artículo en Gamehag y estoy muy emocionado.

Es tiempo de demostrar de qué están hechos ! Ya no hay excusas.







Saludos para todos !