passpartout juega con el arte

Hey que tal a todos los usuarios de gamehag hoy les traigo un juego que me gustó mucho y te lo quiero mostrar la jugabilidad es buena y te ara adicto, pero se va muy rápido el tiempo jugando este juego

Passpartout es un artista el cual vamos a manejar y controlar los gráficos son buenos y cuando tu dibujas en el caballete nuestro artista también lo hace y lo hace muy divertido solo debes de hacer pinturas y venderlas intenta hacer mucho dinero porque si no…

ACTO I

Empezamos en un garaje pequeño solo un caballete una caja registradora una cama un poster y un par de ladrillos donde colocas tu arte hay empieza todo pinta y vende lo bueno es que si lo tienes actualizado puedes girar el caballete de lado o cambiar el precio de la pintura.



Te dirán cosas como que esta malo el cuadro y si le gusta te lo compran podrás ver tu dinero dándole click a la caja registradora en algún momento llegara un crítico de arte y te juzga si tu cuadro es blanco y negro BIEN tendrás un futuro prometedor si es a color te ira mal el solo vera tu cuadro y se quedara en silencio y después dirá ya veo te llegara un recorte de periódico donde él explica lo que vio en tu arte.



ACTO II (malo)

Como te salió que no le gusto al crítico te mandara a una casa en demolición (el garaje estaba mejor no sé porque lo cambiaron) en este te ira mal todos te dirán que no les gusta tu arte y como no les gusta con las facturas que te dan vas a quedar pobre y hasta hay llego tu carrera solo te saldrá que fracasaste en la vida y te ve quemando tus mejores cuadros para poder calentarte y después pasar a la historia que a nadie le interesa y nunca se sabrá quien era el crítico ya que valiste un huevito .



ACTO II (bueno)

al crítico como le gusto tu cuadro blanco y negro te mandara a un local donde se te hará fácil solo debes coger los colores con el pincel e ir pintando líneas sin sentido van a llegar unas mujeres elegantes que al verlo les gustara y te lo compraran los demás ñe ellas pagan mejor los demás solo dicen que esta malo y no lo querrán ellas si lo harán y mantente así porque te ira bien tendrás suficiente dinero para sostenerte te ira muy bien y la crítica es una de esas doncellas que es más alta y esta de morado solo dirá lo mismo que el otro critico se quedara callada un rato y dirá ya veo y se ira te dará una invitación a vivir en una torre donde solo ganas de mil en adelante.



ACTO III

bien has llegado hasta acá con tu esfuerzo y tendrás que hacer lo mismo que en la tienda un cuadro todos los colores, líneas sin sentido en diferentes direcciones hasta que pondrás tu último cuadro se pondrá en gris al acabar tu último cuadro y ya solo queda el epilogo.

EPILOGO (50 años después)

Te saldrá el lema de Passpartout y veras tu propio museo donde vendrán todos a verte hasta los críticos solo que tú ya estás muerto pero tu arte sigue viviendo ya no se compra nada solo ven y ya todas las personas que salieron en el transcurso de tu carrera los punks el señor con su cafecito el francés con las baguetes en la espalda por alguna extraña razón los tipos raros de la casa en demolición que son un rarito que camino como el jorobado de notregam y otro alto con tirantes que son los del acto II malo y las doncellas y un señor bajito con la cara aplastada los críticos y te saldrán los créditos y ya se acabó el juego.



CONCLUSION

En sí me parece algo corta la historia pero te entretendrás dibujando y maldiciendo a los que no te compraron el arte ( que eso no ha bueno ya lo escribí es muy tarde) si tu logras pasar el juego en el acto II malo me puedes decir como es el crítico y a donde te lleva porque yo no lo conseguí y además ya me desinstale el juego bueno creo que ya les mostré Passpartout y su historia no olvides comentar si te gusto y dime si quieres que haga más contenido como este de juegos que no conocías y de seguro te han de interesar bueno chao y adiooos.



LAbestiagamer marca registrada cualquier copia se considera como copyright y plagio con lo cual tu articulo será descartado por mí y el público de gamehag.