el inventario son los huecos o son mas cuantos objetos puedo tener porque ya tengo runas pero no se si puedo tener mas de 2?

Ikkimura

Creo que el máximo de runas qe puedes tener son 30, después de eso cuando ganas una te quitan otra. En cambio el inventario de 'premios' no tiene límite.

En cuanto a cofres, ni idea porque no me duran más de unos días en el inventario :)