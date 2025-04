Spooky's Jumpscare Mansion: Aspectos Básicos

Buenas tardes usuarios de gamehag. Para mi primer artículo les traigo una breve reseña de mi juego indie favorito 'Spooky's Jumpscare Mansion' (anteriormente llamado Spooky's House of Jumpscares) o, en español, 'La Mansión de Jumpscares de Spooky'.



Un juego de terror simple en 2.5D, con una historia bastante vaga y un objetivo simple: llegar a lo que sea que esté al final de las mil habitaciones de una mansión embrujada, sobreviviendo a los especímenes que aparecen cada cierta cantidad de habitaciones y resolviendo acertijos. Este juego se caracteriza principalmente por el diseño caricaturesco (y en algunos casos, adorable) de sus personajes, los cuales, inesperadamente, pueden hacer gritar a cualquiera debido a la ambientación y los efectos de sonido de los mismos.



Debido a que existe un límite de carácteres que puede contener el texto del artículo, me vi obligado a dividir éste en cinco partes:



Aspectos básicos. Especímenes 1. Especímenes 2. Modos de juego. Final del juego y conclusión.



Ahora procedamos a hablar de los aspectos básicos.

Aspectos básicos.



Ambientación.



Historia.

El juego fue creado en octubre del 2014 por el estudio de desarrollo indie llamado, usando el famoso motor de juegos 2D GameMaker Studio. Tres años más tarde, en el 2017, fue lanzada una versión renovada del juego, completamente en 3D, llamada ''. Esta versión fue desarrollada junto al estudio Albino Moose Games, usando el motor de juegos 3D Unity, en la cual se presentaron varios cambios, como nuevas animaciones y modelos en 3D para los especímenes, una nueva interfaz de usuario, mejor iluminación, y nuevos diseños de habitaciones.Los controles son bastante básicos. 'WSAD' para el movimiento, el mouse para la rotación, shift izquierdo para correr más rápido, barra espaciadora o 'E' para interactuar con los objetos, y el botón izquierdo del mouse para usar nuestro hacha (hablaré de esto más adelante).En la configuración del juego nos dan la opción de saltar a distintas habitaciones, específicamente: 250, 500 y 750. También nos permiten cambiar la resolución de la ventana y eliminar el progreso. Sin embargo, las opciones no nos permiten modificar la calidad de gráficos, en compensación de esto, podemos disminuir los cuadros por segundo, o framerate, a un mínimo de 30, para ayudar en el rendimiento en equipos de pocos recursos.Dentro del juego, sólo tendremos dos elementos en nuestra interfaz. En la esquina superior izquierda se encuentran ubicadas la barra de salud (HP) y la barra de energía (stamina), la barra de salud siendo la de color color rosado, y la de energía la de color verde (amarillo en la versión renovada). Al otro lado de nuestra pantalla, en la esquina superior derecha, podemos ver una etiqueta de texto que nos señala la habitación en la que nos encontramos.Sin dudas el aspecto más interesante del juego es su ambientación. Es lo que convierte su diseño caricaturesco y adorable en terror y suspenso puro.Los efectos de sonido son increíbles, junto con la repentina aparición del espécimen 1, estos pueden asustar hasta a la persona más valiente. Estos efectos varían desde momentáneos 'pings', hasta largos rechinidos y gritos agudos. También podemos apreciar sonidos de agua fluyendo, gritos a la lejanía, sonidos de movimiento a través de los ductos, etc.Hay una gran diversidad de temas, cada uno con diferentes ritmos. Podemos tener música relajante y tonos graves de suspenso. La música puede detenerse repentinamente tras cruzar cualquier puerta, lo cual aumenta el suspenso y nos hace creer que algo está a punto de suceder. También debo mencionar que cada espécimen tiene su propio tema de persecución.Como lo mencioné anteriormente, la historia del juego es poco elaborada, por tanto irrelevante, y no influye en nuestro progreso en el juego, así que no entraremos en muchos detalles.Ésta se centra en una antigua mansión que se encuentra en la cima de una colina en el centro de un pequeño pueblo, la historia de dicha mansión es desconocida. Impulsado por la curiosidad y sed de aventura, nuestro personaje se dirige hacia la mansión, en busca de información, y con la esperanza de descubrir cuáles son sus orígenes.