Mas info sobre The Need for Speed 1

By_xoi Buenas chicos, en este articulo les hablare un poco de este gran juego de carreras, el primero de su saga. Ya mas de 20 años desde su creación.

Lanzado en Japón como Road & Track Presents: Over Drivin', es un juego de carreras de autos deportivos de 1994, donde se compite en diferentes lugares del mundo. El juego era bastante real para sus tiempos, con su audio y su buen logrado vídeo, por lo que se distingue como unos de los mejores videojuegos de carreras del momento. Entre esas ventajas se encuentra la conducción en 1ra persona, y la buena simulación de terrenos, climas, suelos y ambientes. Ya que muchos otros juegos de carreras se encontraban un tanto rústicos en relación a este.

Electronic Arts se asoció con la revista automotriz Road & Track para diseñar al comportamiento de los vehículos, incluyendo la imitación de los sonidos como en las palancas de cambios. El juego también contenía datos precisos del vehículo, varias imágenes de cada interior y exterior del coche e incluso cortos videoclips que resaltaban los vehículos con algo de música.



El juego incluyó circuitos cerrados y tres pistas punto a punto, cada una dividida en tres etapas, la ultima y quizá mas difícil contenía autos de mas, simulando trafico. Las actividades policiales son también una mecánica de juego clave, ya que el jugador podría ser multado o arrestado después de que un coche de policía logre ponerse al frente del jugador. Completando los torneos (o ingresando un truco) desbloqueabas el modo "rally", donde la dinámica de los coches se cambiaba para hacer una experiencia más rápida.





Hay un total de seis cursos en el juego: Ciudad, Costa, Alpine, Rusty Springs, Autumn Valley y Vertigo. Cada uno es un ambiente distintivo. City, Coastal y Alpine tienen tres secciones cada una, mientras que las otras son carreras de circuito.

Hay una pista extra en el juego, llamada Lost Vegas, que se puede desbloquear al ganar todas las pistas anteriores en modo torneo. Una bandera en la esquina inferior derecha de la imagen de la pista indica una victoria en el menú para ayudar al jugador a realizar un seguimiento del progreso.



Hay 8 coches disponibles y un noveno coche secreto:



Clase A

Lamborghini Diablo VT

Ferrari 512TR

Clase B

Dodge Viper RT/10

Chevrolet Corvette ZR-1 (C4)

Porsche 911 Carrera (993)



Clase C

Toyota Supra Turbo (Mark IV)

Acura NSX

Mazda RX-7 FD



Y el Coche Secreto, conocido como El Guerrero. Se puede desbloquear a través de un código.



Espero que les haya gustado mucho este articulo, gracias por leerlo.

