Bendy and the Ink Machine -Analisis del capitulo 1

Hola gamers de Gamehag, les traigo una reseña del juego indie Bendy and the Ink Machine creado por TheMeatly y Mike Mood ( y otras personas ) y posteriormente distribuido por Rooster Teeth Games para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Bendy and the Ink Machine principalmente fue lanzado en fase Beta en Gamejolt, este juego a los tres dias se volvió muy popular y posteriormente al lanzarse el capitulo 2 fue lanzado en Steam. Sin mas preámbulos, comencemos.

Descripción del juego...

Argumento de capitulo 1

Un peluche de Bendy. Una llave inglesa. Un disco con el nombre BENDY. Un engranaje. Un frasco de tinta Y por ultimo un libro con el titulo "The Illusion of Living". Traducido al español como "La ilusion de la vida".

Gráficos

Soundtrack

Mi opinión

Bendy and the Ink Machine es un juego en primera persona de terror y supervivencia que contiene 5 capitulos, el juego esta ambientado en la compañia de dibujos animados Joey Drew Studios en la década de 1930, cuando Henry Stein, animador jubilado de Joey Drew Studios, recibe una carta de su viejo empleador Joey Drew, desde que Henry entra al taller, comienza la pesadilla de dibujos animados antiguos vivientes gracias a una maquina de tinta.Es un juego que utiliza una combinación de resolución de rompecabezas, exploración del entorno y combate para ayudar a Henry a escapar del estudio de animación.Treinta años después de que Henry se vaya del estudio, el regresa luego de recibir una carta en la que su antiguo empleador Joey Drew le decía mediante su carta que quería mostrarle algo.Henry al llegar al estudio, lo encuentra totalmente abandonado, descubre una gigantesca maquina de tinta pensando que eso era lo que Joey quería mostrarle.Al seguir su paso por el estudio, Henry se horroriza al encontrar un cadáver de Boris con el pecho abierto, Boris es un lobo de dibujos animados y un personaje del estudio.Se pueden encontrar una cintas de audio que se explica que Joey hacia algunas practicas extrañas ocultas mientras creaba la maquina. Henry procede a buscar ciertos objetos que se debían colocar en pedestales para que la maquina pudiera encenderse, para que la maquina pueda encenderse Henry debía buscar:Por ultimo, Henry debe girar una válvula que esta en una pequeña sala de teatro para que la tinta corra por los caños que estan alrededor del estudio, un caño de la sala de teatro se rompe pero solo inunda la sala de teatro. Mientras Henry va hacia la maquina de tinta escucha ruidos extraños provenientes de la maquina de tinta, cuando Henry finalmente va a la sala en la que esta la maquina de tinta, se encuentra con unos tablones de madera que le interrumpen su paso, Henry al acercarse a los tablones es sorprendido y atacado por Bendy, la mascota del estudio y el monstruoso demonio que nos va a perseguir en todos los capítulos.Henry al ser tirado al piso por Bendy, el corre rápido hacia la salida mientras el estudio se derrumba y se inunda de tinta. Justo antes de llegar la salida, se abre el suelo y Henry se cae a una sala media oscura inundada de tinta, para abrirse su paso debe girar válvulas para que la tinta no le interrumpa su paso, al bajar las escaleras se encuentra con un hacha que le sirve para abrirse paso por un camino bloqueado de tablones de madera, al quitar todos los tablones, Henry abre la puerta de una sala en la que se encuentra un pentagrama satánico rodeado de unas velas y dos ataúdes. Al entrar, Henry empieza a tener alucinaciones con Bendy y la maquina de tinta, haciendo que se maree y de desmaye.Los gráficos de este juego no los tiene casi ningún otro juego tiene, sus gráficos son muy buenos y realistas, lo único de estos gráficos es que las texturas son caricaturescas como los de un dibujo animado antiguo pero en HD, los modelos están muy bien hechos y también son muy realistas.Aquí una imagen de como son los gráficos del juego.El soundtrack combina muy bien con la trama del juego, la mayoría del soundtrack del juego suena como los dibujos animados de los años 1930, incluyendo también mucha música de suspenso y algo angelical por así decirlo.La verdad es que este juego es muy bueno para mi, no se para ustedes, pero a mi me encanta, su historia es muy interesante, muchos personajes caricaturescos, muy buenos gráficos y excelente soundtrack, este juego lo considero como uno de los mejores juegos de terror que he jugado.Bueno, hasta aquí mi análisis del capitulo 1, decidí solo analizar y explicar el capitulo 1 porque analizar los demás capítulos me iba a llevar mucho tiempo así que voy a hacer los capítulos por artículos separados.Espero que les haya gustado este articulo, voten por el. Saludos.