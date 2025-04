Army Men Strike (Mi consejo. Parte 2)

Hola a todos, en la parte 1 escribí sobre algunos aspectos fundamentales del juego y algunos eventos en donde podemos ganar recompensas como aceleradores. En esta segunda parte quiero escribir y detallar el tema del poder.

Principalmente voy a hablar sobre el "falso poder". Aunque nos brinde de muchas bonificaciones y mejoras de estadísticas este poder no sirve demasiado y es más visto como para intimidar al enemigo.

Les agradezco por recibir de buena manera la primer parte, en esta entrega decidí usar imágenes propias en las explicaciones. Otro detalle que note en los comentarios, algunas personas dieron a entender que no conocían el juego... Despierten!! Gamehag paga 13.598 gemas por llegar al cuartel nivel 26!!

El poder es un aspecto fundamental del juego, con el vamos a poder atacar, defender, nos ayudara a participar en los distintos eventos, etc.El poder real son las tropas y las investigaciones que nos brindan de poderosos aumentos de estadísticas.El poder ficticio ayuda también a las estadísticas pero en menor proporción, aquí entran los oficiales, fuerza aérea, poder de construcciones, etc.Los oficiales son una parte importante dentro del juego, los oficiales en sí no generan poder, más adelante detallare cuando lo hacen.Los oficiales son muñecos dentro del juego y hay de distintas clases, cada uno con habilidades únicas y poderes especiales.Podemos conseguir oficiales una vez que recolectemos 100 fragmento del oficial, una vez que tenemos 100 fragmentos se unirán y nos darán dicho oficial.El juego en distintas misiones y eventos nos proporcionara de "sellos de reclutamiento" los cuales generalmente por cada uno entregan 5 fragmentos de cualquier oficial de manera aleatoria. El mismo juego nos da cada 8 horas la oportunidad de conseguir un sello de forma gratuita y cada 3 días una oportunidad por 10 sellos. Una vez que reclamamos(usamos 100 sellos) a los oficiales nos dan un oficial entero a forma de recompensa.Los oficiales tienen distintas calidades: existen oficiales S, luego le sigue oficial A, luego B y por último la calidad C.Se pueden mejorar los oficiales, en nivel y cantidad de estrellas que representa su rango, cada estrella ganada nos desbloquea una habilidad nueva.Como se ve en la primer imagen hay 5 clasificaciones de oficiales: Exploración, Militar, Defensa, Logística y Tecnológica.Para mejorar las estrellas necesitamos llegar a un nivel especifico, eso se logra con muñecos de entrenamientos, luego para mejorar las estrellas vamos a necesitar las distintas provisiones de exploración, militar, defensa, etc. Dependiendo de que oficial queremos mejorar. Los muñecos y las provisiones se consiguen en el helicóptero, en la segunda imagen. Tenemos que atacar distintas bases para conseguir esas provisiones y también tenemos nuestroen el cada cierto tiempo producirá las distintas provisiones, pero la parte complicada es cuando otro comandante enemigo se quiere apropiar de ese punto de provisión.Ahora vamos a la parte que nos interesa, el poder de los oficiales.En la segunda imagen se puede ver ely este se divide en dos: Comando y Asignar.En asignar podemos elegir distintos oficiales con distintas habilidades, tenemos para asignar 4 clases: militar, tecnología, defensa y logística.Cada sector tiene 4 ranuras y se van desbloqueando cuando usamos el centro de investigación. La verdad que es una buena manera de conseguir poder. Por mi parte tengo un poco más de 500.000 de poder solo en asignación.En comando el tema cambia, si bien el poder no sirve las bonificaciones si y demasiado.Funciona de la siguiente manera, cada titulo como comisariado, auditor, etc. Tienen bonificaciones distintas, desde un aumento de la recolección hasta un aumento del ATQ, DEF y PS de las tropas. Cada bonificación nos pide llegar a un cierto numero de estrellas, por esto es importante mejorar las estrellas de los oficiales.Luego el juego nos da la opción de poner determinados oficiales en determinados títulos para tener bonificaciones extras. Esto se puede ver en la imagen 5 y 6.También en comando tengo cerca de 500.000 de poder.Ya la sumatoria de poder es de 1.000.000 y solo en oficiales.La fuerza aérea es otro método para ganar poder. Tenemos distintos aviones, pero necesitamos sus piezas para desbloquearlos y se consiguen en el evento del pavo.El primer avión es el gratuito y tiene muchas bonificaciones buenas de desarrollo. Como por ejemplo aumentar la velocidad de construcción un 30%. La parte mala necesitamos puntos de fuerza aérea. El juego nos brinda de una cantidad pequeña cada 24 horas.Las primeras mejoras de puntos de fuerza aérea no son costos, empieza con 10 le sigue con 15, 30 y aumenta rápidamente, llegando a costar casi 60.000 puntos de fuerza aérea por mejorar una solo habilidad.El segundo avión que consigue gracias al evento del pavo es el avión viento de tormenta, este avión aumenta las estadísticas de combate, perfecto para los eventos de matar tropas o recolectar plata. Aumenta el ataque, defensa y daño de las tropas más de un 60%.Solo ese avión me da un poder de 800.000 de poder. Abajo pondré la imágenes.En la ultima imagen muestra como se reparte mi poder y que porcentaje tiene cada uno en su conjunto.Espero que les haya gustado. Pronto conseguiré otro avión y quizás detalle en profundidad que bonificaciones trae. Su aspecto es el de los aviones de Star Wars, quizás alguno lo conozca ya. Por mi parte seria la primera vez que lo consigo.Una recomendación que me olvide en el anterior capitulo, siempre traten de unirse a la alianza más fuerte. Eso les proporcionara de mejores recompensas en todos los eventos y de una buena defensa ya que en este juego siempre hay chinos que gastan muchísimo dinero y se hara imposible luchar contra ellos.Hasta la próxima y nunca se olviden de la meta principal... Llevar el cuartel al nivel 26!