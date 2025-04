Saludos a la comunidad de gamehag, hoy les traigo un juego con el que me divertí muchísimo, como el titulo indica el juego se llama Plague Inc.

Este juego es de estrategia y simulación, desarrollado por Ndemic Creations. El objetivo principal de dicho juego es contagiar a toda la humanidad y matarla.

Bacterias

Virus

Hongo

Parásito

Prión

Nanovirus

Bioarma

El juego lo descubrí en el año 2013-2014, en aquel tiempo hubo un fuerte brote de ébola a nivel mundial y en la plataforma google play me salio como recomendado, desde ese momento quede fascinado, ya que era un juego simple pero a la vez atrapante.Como explicaba en la introducción el objetivo del juego es eliminar a toda la humanidad y para esto cuenta con distintas epidemias cada una con su nivel de dificultad:Se inicia con bacterias y para desbloquear el siguiente hay que jugarlo en modo Normal o Brutal y así sucesivamente hasta llegar con bioarma.Algo que en mi opinión es agradable es que podemos nombrar a nuestra propia epidemia.El juego es bastante básico, consiste en el plano del planeta tierra mostrando todos los países, al inicio del juego nosotros podemos elegir en donde lanzar nuestra epidemia. Cada país tiene su ventajas o desventajas, superpoblación, distintos climas, distinta situación económica. En esta última quiere decir que la población tiene mas recursos para acceder a medicamentos y hospitales, por lo que se hace mas difícil propagar nuestra infección.Por otra parte, durante el juego vamos ganando ADN. ¿Qué se hace con el ADN? Con el ADN podemos mejorar distintas habilidades de nuestra epidemia.en este sector podemos mejorar en la forma en como se propaga la infección, podemos mejorar su resistencia a distintos entornos por lo que desencadena que pueda viajar en barcos o aviones, a través de distintos animales, etc.el sector en donde la infección afecta al ser humano, podemos desbloquear síntomas de contagio como la tos y estornudos o incluso la muerte, como el fallo multi orgánico.esta es la parte más importante ya que al haber una infección mundial los médicos del mundo trataran de encontrar una cura, por lo que en este sector podemos mejorar la resistencia a medicamentos o simplemente lograr que no se reproduzca en los laboratorios para que no encuentren una cura. También se puede mejorar la resistencia a los diferentes climas, como el frió o el calor extremo. Esto nos ayudara a afectar países puntuales como África o Groenlandia.Los países se tornan rojo a medida que su población se contagia y una vez que los humanos mueren se torna de un color más negro.Cada país nuevo que se infecta nos proporciona ADN en forma de burbuja, solo hay que reventarla.Las 3 barras después del ADN muestra la infectividad, gravedad y mortalidad.El consejo que les doy para ganar es primero conseguir la barra de infectividad al máximo, para que la población mundial se contamine, luego de que no quede ningún ser humano afectado empezar a desbloquear los síntomas letales que provocan la muerte. Obviamente no todas las epidemias tienen la misma estrategia por lo que hay que pensar en como actuar.Mientras más personas mueran el mundo se desesperara en encontrar una cura, para eso esta el sector de habilidad, para retrasar la cura. Mucho cuidado, depende de que epidemia estemos usando su mutación sera menor o mayor, pero una mutación letal podría alertar a los médicos y desarrollar una cura antes de que contagiemos a todo el planeta.A modo de conclusión el juego ademas de ser divertido y llevadero nos deja un mensaje para aumentar la consciencia pública sobre las epidemias y las enfermedades, de como podemos prevenirla desde actos sencillos como la higiene personal. En mi caso me ayudo a entender los problemas con el ébola en aquellos años y como prevenirla.Al pasar los años el juego se fue actualizando y añadió nuevos modos de juegos e infecciones. Como la "gripe simia", "plaga sombría", nuevos escenarios, personalización de escenarios y mucho más.¿Podrás infectar a todo el mundo?