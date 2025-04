Premios duracion

Bueno yo puedo responder esa dúda tuya, el tiempo de espera va desde 15 min si es una random key de steam ó muy bien 1 a 3 días si es alguna recarga de juego ó tarjeta de regalo ó prepagada.Yo por ejemplo reclamé una visa de 5$ y tuve que esperar sólo 3 días pero es muy raro cuando el premio te llega mucho antes osea 1 hora ese mismo día, debes ser paciente ya que si el premio esta agotado suelen tardarse hasta 1 mes XD pero no te preocupes lo más probable es que te llegue en 3 días ó 2 saludos.

Auchh 2 o 3 dias :/ ok gracias

Como experiencia propia amigo los premios duran en llegar dependiendo que premio sea, y tambien depende si hay suficientes suministros de ese premio o estan agotados como dice Clowreed97, pero lo mas frecuente en llegar los premios son entre 2 o 3 dias o hasta 1 semana, si no te llega en ese tiempo tendras que ser muy paciente, porque eso quiere decir que tardara mas tiempo. Pero tranquilo que los premios siempre llegan.:blush:

Hola a todos ¿Saben ustedes si hay es posible cambiar con otro jugador premios que me he ganado por gemas del alma ? Es que tengo varios premios que no voy a usar.