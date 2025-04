El abandono del multijugador Vice City

Vice City Multiplayer es una modificación para Grand Theft Auto: Vice City que permite a

jugadores de todo el mundo unirse y jugar Vice City en el estilo que deseen.Tambien hablaremos

de su olvido y de personas que aun lo disfrutan

Esta es solo una modificación no oficial del Grand Theft Auto Vice City es un mod creado por la comunidad.Este mod actualmente esta disponible en la pagina Mod DB donde podremos disponer de el cuando queramosEn el mundo abierto de Gta Vice city online tenemos la posibilidad de andar por las calles de Vice City a nuestro antojo con nuestros amigos.Tenemos la posibilidad de entrar a interiores unicos como el de la casa de Ricardo dias o el primer departamento de Tommy Vercetti.Aunque no todo es color de rosas algunos servidores tienen restricciones a lugares todo depende de el servidor que elijas tendrás mas libertadEn servidores Roleplay tenemos muchas mas posibildades como trabajar de distintos oficios en la ciudad de Vice City oficios como: Policia,Ladron,Basurero,Transportista,Camionero, y muchos mas trabajos disponibles para ti.En los servidores Roleplay no solo podemos trabajar podemos comprar propiedades en Vice City como las casas que siempre soñaste comprar en el modo historia pero que no pudiste porque no nos lo podía permitir el juego en estos servidores podremos comprar la casa de nuestros sueñosTambien podremos formar parte de distintos grupos criminales como Mafias o Pandillas que están por todo Vice City muy divertidoEn los servidores Deathmatch podemos hacer guerras a nuestro antojo son bastante entrenidas y emocionantes aunque algo difíciles de atinarle al contrincanteAlgunos servidores contaran con objetos agregados en el mapa de Vice City algunos contaran con rampas,edificios,islas,autos, bases.También incluso podrán cambiar totalmente el mapa original de Vice City.algunos nos transportan objetos creados para jugar modos de juego como captura la bandera o guerra de tanques y muchos mas modos de juegoA la hora de conectar a un servidor de Gta Vice City multiplayer tenemos una pantalla de carga que es como si cargara el Vice City normal y luego de que completa la carga accedemos al servidor esto no toma mas de 20s aunque para poder entrar al servidor algunos servidores tendremos que esperar un poco mientras se descargan mapas y ese tipo de cosasEl abandono de Gta Vice City multiplayer dejo varias consecuencias en la comunidad aunque el juego no esta abandonado tenemos servidores activos aun y con jugadores que aun disfrutan de este gran mod.Podemos resaltar que los servidores en su mayoría no pasan de 30-12 usuarios el que encontré con mas gente tenia 12 aunque aveces llegaba a 30El lanzamiento de este mod lo hicieron algo tarde lo lanzaron cuando ya habían lanzado Gta San Andreas por lo que los usuarios preferían jugar Gta San Andreas y poco después se publico Gta San Andreas multiplayer con mas funciones por lo que terminaría con dejar a la comunidad de Gta Vice City mulltiplayer en el olvido.FinalizamosEsta es una gran comunidad a pesar de ser una comunidad pequeña es muy sana lo único malo es que es muy difícil no aburrirte buscando algún servidor con gente y cuando lo encuentras es muy probable que no hablen tu idioma por lo que no recomiendo mucho jugar en esta plataforma aunque si quieres darle una probada adelante!