-Debes comer y beber para sobrevivir, con diferentes tipos de plantas y carnes con diferentes propiedades nutricionales, incluida la humana. Asegurar un suministro de agua fresca para tu casa es una preocupación urgente. Todas las acciones físicas tienen un coste de alimentos y agua, los viajes de larga distancia están llenos de peligros! El peso del inventario hace que te muevas mas lento, y el ciclo día/noche con condiciones meteorológicas al azar, añaden otra capa de desafío alterando la temperatura del ambiente, y causando hambre o sed más rápidamente. Construye una hoguera o un refugio, así como una gran variedad de ropa y armaduras, para ayudar a protegerte contra el daño y las temperaturas extremas, utilizando el sistema de cálculo de aislamiento interior y exterior!-puedes domesticar mas de 100 criaturas ya sean acuaticas,terrestes o voladoras.-podras construir tu propia base para sobrevivir al calor o frio extremo y haras que los dinosaurios no te devoren.-haz amigo todo es mejor si te haces una tribu,ten a alguien quien te apoye ya sea en la caza o en domesticar grandes criaturas.-SI TE GUSTAN LOS BATTLE ROYAL ESTAS DE SUERTE ESTE TIENE UNO LLAMADO:-DESBLOQUEA TODOS LOS ENGRAMAS QUE TE OFRECE EL JUEGO HAY MAS DE 100 ENGRAMAS DISPONIBLES Y DEPENDIENDO EN QUE MAPA ESTES SE TE DESBLOQUEARAN UNOS DETERMINADOS ENGRAMAS.-Podras descubir cuevas impresionantes donde se encontraran artefactos u otros objetos especiales,aparte que las cuevas escondes misterios sobre los antiguos supervivientes.-CON ESOS ARTEFACTOS TE PODRAS ENFRENTAR A LOS BOSSES Y PODER CONOCER MAS SOBRE LA HISTORIADE ARK.-Y POR ULTIMOS TENEMOS LAS NOTAS DE EXPLORADOR DONDE ANTIGUOS SUPERVIVIENTES CONTARON SUS AVENTURAS A LO LARGO DE TODO EL ARK.-RECOMENDACIONES DE USO.-TENER UN BUEN ORDENADOR PARA QUE EL JUEGO TE VALLA BIEN,LOS DLC,S SE TIENEN QUE DESCARGAR A PARTE,DEPENDIENDO DE LA PLATAFORMA.PUEDES DISFRUTAR EL JUEGO EN PS4, XBOX, PC, SWHITCH Y DISPOSITIVOS ANDROID Y IOS.este juego esta muy divertido sobretodo con amigo te lo puedes pasar muy bien combatiendo,construyendo y es recomendable comprar el juego rebajado bueno en si me gusta mucho 9/10.SINGLERPLAYER O MULTIPLAYER DE ASTA 100 JUGADORES AL MISMO TIEMPO.EMPRESA DESARROLLADORA DEL JUEGO:WILLCARD.podras descargar contenido adicional para poder disfrutar mas del juego y añadir mas horas de diversion a tu juego el contenido se conoce como mods

ESPERO QUE OS GUSTE ES MI PRIMER FORO ES UN RESUMEN DE LO QUE TRATA EL JUEGO EN SI NO ME CENTRE EN UN TEMA CONCRETO LA VERDAD :)

ese jueg me facina aunque nunca terminan de arreglar muchos bugs y su renderizado es pesimo

Es un juego lleno de glitches,que no se encargaron de arreglarlos es como una beta que esta paga

trate de jugar este juego y no es que critique pero esta mal optimizado incluso no me corre teniendo los requisitos recomedados