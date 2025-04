En este articulo mostrare los mejores videojuegos de Super Mario Bros EN MI OPINIÓN. Puedes comentar los videojuegos de Mario que creas que debieron estar en este top.

N°5:

Super Mario Land 2:En la fecha de su lanzamiento Super Mario Land 2 era increible, en el momento que salio era asombroso poder llevar un videojuego Super Mario Bros en la palma de tu mano, Super Mario Land 2 trajo muchas cosas nuevas, cosas como: Wario, enemigos nuevos, PowerUps, Super Mario Land 2 removió todo lo malo que hizo Super Mario Land y mejoró lo que ya era bueno, en este videojuego Wario se apodero del castillo de Mario mientras el estaba rescatando a la princesa Daisy y ahora nuestro deber es recolectar las seis monedas doradas que funcionan como llaves de portales, debe viajar a un árbol gigante, el espacio, un juguete enorme, un cementerio, un mar y una casa.N°4:New Super Mario Bros U:New Super Mario Bros U trajo consigo unos hermosos gráficos si como también un muy buen gameplay y mucha creatividad en sus niveles, a diferencia de los otros juegos de la saga New, New Super Mario Bros U se siente más preciso y rápido, y sus salidas secretas fueron elaboradas muy bien, además con el mando de Wii U pueden jugar hasta cinco personas, y que el quinto jugador pueda colocar plataformas gracias a la pantalla táctil del gamepad.N°3:Super Mario Bros:Seria imposible no incluir al videojuego que comenzó todo lo que hoy conocemos como Mario Bros, si bien Super Mario Bros no a envejecido bastante bien eso no cambia el hecho de que sea uno de los videojuegos más conocidos mundialmente, este videojuego sin duda marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos siendo uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Super Mario Bros contó con 8 mundos y 4 niveles en cada uno de ellos, además de que al terminar cada mundo tendríamos que luchar contra un Bowser falso y encontrar a un Toad que nos diría la frase que ya todos conocemos "Thank you Mario. But our princess is in another castle" pero al fin nos enfrentariamos a un Bowser real al final del mundo 8, donde luego de derrotar a Bowser por fin encontraremos a la princesa Peach.N°2:Super Mario World:Super Mario World trajo muchas cosas entre ellas se puede destacar un diseño más coloridos que los videojuegos anteriores, Yoshi, PowerUps, etc. Aunque tuvo menos niveles que Super Mario Bros 3 sus niveles son más largos y en ellos puedes encontrar caminos secretos además cuenta con Jefes y Subjefes con más diversidad que antes, que puedes volver a enfrentar cuantas veces quieras.N°1:Super Mario Bros 3:Super Mario Bros 3 es considerado por muchos jugadores como el mejor videojuego de la franquicia, este videojuego sin duda es una obra maestra,ya que nos trajo muchos PowerUps, niveles muy buen diseñados con un estilo de teatro,una muy buena forma de explorar los mundos, etc. Y a pesar de tener niveles cortos estos eran un gran reto y los PowerUps que podemos encontrar en ellos sin duda son de los mejores en la franquicia de Mario.Este artículo he tenido que volverlo a subir porque la primera vez la imagen de portada no cargó