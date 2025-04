Bueno, la verdad es que hago este articulo poco necesario porque quiero GA, pero quien sabe, tal vez a alguien le cuesta mucho pasarse este juego y le sirve este articulo.

Pero antes de empezar voy a contar un poco sobre el juego para cualquier despistado que no lo conozca. Five Nights at Freddy's es un juego de terror point and click creado por Scott Cawthon en la que estamos en una pizzeria, siendo el primer juego de la saga, los enemigos del juego son los animatronicos.



Los animatronicos son: Freddy, Bonnie, Chica y Foxy (y también Golden Freddy pero es raro que aparezca).

Bueno, pasemos al tutorial.

Noche 1

Noche 2

Noche 3

Noche 4

Noche 5

Noche 6

Contenido extra: Custom night ( o noche 7 ).

En esta noche se activan Bonnie y Chica ( y raramente Foxy , a mi me ha pasado). Aqui una captura de pantalla de Foxy en la noche 1.-En todas las noches recibes llamadas de un tipo del teléfono que te da información sobre la pizzeria y como sobrevivir.- Para evitar a Bonnie y a Chica cuentas con las cámaras de seguridad y con las puertas de la izquierda y de la derecha pero cuidado, porque hay un medidor de energía que si se acaba Freddy te hace un jumpscare y pierdes la noche, ten esto en cuenta para las próximas noches.- Bonnie puede aparecer en la puerta izquierda, si aparece cierra esa puerta.- Chica puede aparecer en la puerta derecha, si aparece ciérrala.-En esta noche se activa Foxy pero hay poca chance de que este aparezca en la puerta en esta noche. Tambien se activan Bonnie y Chica.-Recibes otra llamada del tipo del telefono. No hay tantas cosas nuevas en esta noche.- Esta noche ya se pone algo dificil, se activa Freddy y Foxy ya te puede aparecer en la puerta. Y la dificultad aumenta con Chica y Bonnie-Para evitar a Freddy , tienes que mirarlo constantemente para que no se mueva tan rapido hacia tu oficina, no puede ser evitado por las puertas asi que ten cuidado.En esta noche la dificultad aumenta con todos los animatronicos y tendras que organizarte mejor con la energia.No hay nada nuevo en esta noche.Dificultad alta en todos los animatronicos, es muy posible que se te acabe la energia pero tranquilo que Freddy no te ataca apenas se acabe la energia, tal vez si te organizas muy bien te puedas pasar de mucha suerte esta noche.- Recibes una llamada distorsionada en el telefono.- Dificultad muy alta en todos los animatronicos, esta noche provoca mucha tension en el jugador, muy dificil de superar.- Custom night o noche personalizada permte hacer tu propia noche, me refiero a que puedes poner como quieras la dificultad de los animatronicos que puede ser modo facil, medio, dificil y extremo.Para los interesados en la historia del juego se las voy a contar un pocoEstamos en el año 1993, somos Mike Schmidt, guardia nocturno de Freddy Fazbear's Pizza, el es contratado como guardia nocturno debido a que decian que los animatronicos tenian comportamientos extraños por la noche, esto se debe a que el hombre morado asesino a 5 niños y los metio dentro de los animatronicos. ( la verdad es que no se si me lo estoy inventando jejeje ).Bueno hasta aqui este tutorial poco necesario pero bueno tal vez a alguien le sirve, tal vez haga un tutorial de los otros juegos de Five Nights at Freddy's, por favor voten por este articulo porque me tarde una hora en hacerlo, les mando saludos a ustedes gamers.