Brawl Stars (Mi Experiencia)

INTRODUCCIÓN:

Un saludo compañeros de Gamehag , les compartiré mi experiencia jugando "Brawl Stars" el objetivo de este juego es conseguir el mayor número de copas , puedes jugar con tus amigos , yo me divierto mucho jugando con mis amigos riendo y divirtiéndonos , no es la primera vez que SUPERCELL la empresa creadora del juego ah tenido éxito ya que con Clash Royale tuvo un poco más. Espero que sea de su agrado mi articulo ya que no es fácil crear uno y si desean pueden dejarme una critica constructiva para emplearlo en mi próximo articulo.

TUTORIAL:

Al entrar al juego te encuentras con un pequeño tutorial donde puedes aprender lo básico del juego , atacar y usar la habilidad del brawler al terminar

el tutorial jugaras una partida con bots ahi podras ver lo divertido que puede ser Brawl Stars





1-.Brawlers



Los brawlers son los personajes que tu controlaras , cada brawler tiene una habilidad que les sirve dentro de una partida ya sea cualquier modalidad , estos brawlers también pueden ser personalizados comprando skins en la tienda del juego



2-.BRAWLERS CAJAS



En estas cajas puedes encontrar a los brawlers y también puedes conseguir energía para subir de nivel a tu brawler , de igual manera también consigues gemas existen 3 tipos de cajas (Caja normal) contiene mayormente gemas , energía , una probabilidad baja de conseguir brawler (Caja grande) contiene lo mismo pero en mayor cantidad existe una posibilidad mas grande de conseguir un brawler (Mega caja) es lo mismo pero aún mas cantidad acá hay un 40% de que consigas un brawler nuevo, yo eh abierto todos estos tipos de cajas y me tocaron varios brawlers pero después de mucho tiempo , no pienses que no te podrán tocar gemas pues existe una mayor posibilidad de que te toque muchas gemas



3-.CAMINO DE TROFEOS



Los trofeos se consiguen ganando partidas existe un camino de trofeos en donde podrás ir desbloqueando algunos brawlers y consiguiendo cajas y energía para tu brawler no te preocupes si pierdes trofeos igual no te quitaran lo que conseguiste.



4-.BRAWLERS LEGENDARIOS

Actualmente encontramos dentro del juego 3 brawlers legendarios León , Spike , Crow estos tienen una habilidad un poco mas fuerte que los demás brawlers no solo por eso podrá matarte fácilmente todas las habilidades de los brawlers son muy fuertes solo que debes saber usarlos frente a estos brawlers legendarios.



5-.RECOMENDACIÓN

No te desesperes por conseguir los brawlers tarde o temprano los conseguirás en la tiendo o en los cofres diviértete con tus amigos y juega en estrategia las diferentes modalidades que te brinda el juego en mi opinión mas me gusta jugar balón brawl prueba lo si aun no lo has jugado no te aburras abriendo cofres recuerda que un juego es para divertirte :3

Les dejo algunos canales de youtubers donde aprenderás mas sobre el juego (ALVARO.854) (WithZack) (ANDROIMERS) (ANTRAX) mi intención no es hacer spam solo quiero que tengan algunos consejos de mas para que les sirva dentro del juego.

Recuerden sincronizar su cuenta con la de google ya que se podría eliminar tu avanze del juego yo aún no consigo todos los brawlers pero si me esforzare en conseguirlos solo tienes que tener paciencia cada día la tienda se actualiza verificarla todos los días talvez encuentres alguna oferta y puedes comprar los brawlers.

AGRADECIMIENTO

Espero que les haya gustado me costo mucho hacer este articulo denle una oportunidad al juego si aún no lo probaron tiene muy buenos gráficos y lo puedes jugar con amigos yo te recomendaría no jugar solo te aburriría prueba todas las modalidades y diviértete :3....