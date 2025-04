¿Por que se me baja la experiencia?

LauC23 ¿Alguien me puede explicar?

Ikkimura Ya se ha contestado muchas veces a esta pregunta, cuando algunos de tus comentarios son calificados como spam y son borrados pierdes parte de ltu experiencia así que como siempre digo: la forma más rápida de conseguir subir de nivel es no haciendo spam.

Ikkimura Con la respuesta del comentario anterior te voy a dar un claro ejemplo de spam: este hilo.

¿La razón? : si miras el foro de 'conversaciones generales' en la primera página y tan solo un poco más abajo de este hilo verás un hilo que es exactamente igual a este en el que ya se ha respondido a la pregunta, y no es el único que hay (te recomiendo usar el buscador cuando necesites información, y si no la encuentras pues ya la preguntas).



Otros ejemplo: copiar las respuestas de otros usuarios, aunque lo digas con tus propias palabras, crear hilos en los que no se aporta nada en plan: 'quiero leer sus respuestas'...



Tened paciencia con el foro, la experiencia y el nivel, no hagáis spam y vereis como subís más rápido.

:)

terwilf_ahn No estoy tan seguro de que siempre tenga una justificación tan clara este problema, por ejemplo, yo no busco subir de nivel por este medio, por lo que evito practicas extrañas, pero de todas formas he notado también la inconsistencia del medidor de experiencia entre sesiones.



Por otra parte, disiento en que este tipo de consultas sea considerado indefectiblemente spam, puesto que si bien es cierto que es molesto contestar repetidas veces a lo mismo, en el foro nunca se ha proporciono de forma accesible esta información tan básica y dependiendo de la edad del usuario quien efectuá la pregunta no siempre es valida una misma respuesta ;D



(Aunque reconzoco que otras veces sí, son solo intentos obvios de aprovecharse del funcionamiento de la pagina)