andy_subero

Si este increible juego Nostalgico trajo montones de jugadores, tanto asi que fue en Twich uno de los juegos mas vistos en directo,mas de 1 millon de personas viendo los directos de Wow classic. Yo no lo he probado pero me vi un directo del Rubius, aunque me guataria mucho jugarlo, soy muy fanatico del juego de wow y su Lore.