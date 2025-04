Limbo/ Análisis de el juego mas tétrico que hay

Limbo - juego de plataformas 2D con elementos de supervivencia. El juego fue lanzado en las principales plataformas: PC, Xbox, PS, IOS y Android.



Este puzzle esconde una trama bastante simple, pero gracias a la inusual implementación y estilo de juego que usted piensa que la trama esconde algo que nunca se ha visto antes en cualquier juego. Y el estudio danés de desarrolladores de Playdead, formado por tres personas para la gloria del juego ha intentado pasar por alto el juego. Por cierto, el desarrollo del juego tuvo lugar desde 2004, y los desarrolladores, dijeron, hicieron el juego en el estilo de "prueba y muerte". En ese momento, los desarrolladores ya tenían un concepto listo.

Todo comienza cuando te despiertas en el bosque cuando eras un niño. Te despiertas sin ninguna explicación. Los desarrolladores tomaron la decisión de hacer el juego más misterioso para que usted tuviera algún deseo de explorar el mundo del Limbo. El mundo en blanco y negro con un filtro de grano añade algunos puntos más a la atmósfera.El mundo del Limbo está compuesto casi en su totalidad por trampas, rompecabezas y rompecabezas. Aunque para algunas personas los acertijos difíciles interfieren con el juego relajado, la intensidad del juego casi nunca se hace sentir. Todo esto está influenciado por los hechos anteriores y, por supuesto, por la música. Este último se muestra como un zumbido fácil que a veces cambia de ritmo.También debe mencionarse que el juego no se muestra como un Limbo, en el que no hay nadie. El mundo no está vacío.... También hay gente en él, pero su encuentro contigo siempre te hace sentir como si fueran tus enemigos. Y en general, todo el juego te empuja a la idea de que no deberías haber venido aquí... Como si tu camino tuviera que pasar por otro mundo.Su mundo no se basa sólo en un viaje irreflexivo a través del mundo del limbo. En algún momento se insinuará discretamente por qué estás aquí. Y, francamente, no quiero hablar más de la historia. Después de todo, si sabes por qué estás en este mundo, entonces tu viaje por el mundo perderá casi todo su significado. Y el mismo momento en que el juego decide decirte el propósito de tu viaje pasará una parte impresionante de él. Bueno, vamos.... no tiene sentido seguir contando la historia. Después no querrás jugar el juego.+Atmósfera suave+gráficos agradables+atmósfera con un sentimiento de algo desconocido y aterrador lo cual ayuda a la trama del juego+Interesantes rompecabezas+Bonita banda sonora-Duración corta (aproximadamente. 3-4 horas)Limbo es un juego con una historia muy buena, y porque tiene una jugabilidad muy difícil tipo rompecabezas, les recomiendo que vean la serie de Over The Garden Wall o Mas allá del jardín completa y después vean los cómics lo pueden ver en youtube fácilmente XD es legal. Y también jueguen este juego, porque tiene un significado muy profundo y tétrico.Para mi este juego es muy interesante, su historia es muy profunda e interesante ya que oculta secretos, este juego principalmente es misterioso y tétrico esto es lo que lo caracteriza.