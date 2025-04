¿Y los moderadores?

SpeedmanPro Hola, he creado este hilo para preguntar sobre los moderadores, me extraña que no esten conectados y pues.... me he preocupado un poco xD ¿Alguien sabe algo de ellos?

JamPoc25 JAJAAJAJA no mames es cierto





COVID19_Es_algo_peor no lo se speedmanpro creo que no tengan tiempo bro

Ikkimura Los moderadores somos personitas a las que le gusta pasar el sábado con la novia, los amigos, la familia o jugando con el gato a ver quien gasta menos calorías acostado en el sofá viendo películas. Es más, a veces aprovecho que los sábados no trabajo para hacer la compra, limpiar el coche, cocinar algo más especial que durante el resto de la semana o dedicarle un tiempo extra a algún juego.



Por eso si un sábado no estamos disponible no os preocupéis, que puede que hasta nos hayamos ido a la playa (por la cosa de que es verano)... lo que hace la gente normal.

:)

