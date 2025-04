para mi el smile rancher, dicen que es bueno pero yo no le veo lo atractivo

El juego que odio es el pes2012 por que se bugea mucho cuando meto gol y se sale no se por que

No te podria decir con certeza ya que la lista seria inmensa.

Sin lugar a duda el Sailor Moon de arcade, ese era un juego artificialmente difícil:



Tenias un tiempo limite para matar a cada grupo de enemigos, el cual podía ser o no suficiente dependiendo de la combinación.



Los enemigos se movían con una mayor velocidad que la del personaje principal, tenían armas a distancia, podían atacar incluso fuera de la pantalla, sin mencionar que lo hacían todos simultáneamente.



Un enemigo que rara vez aparecía en el juego te proporcionaba solo un ítem aleatorio el cual poseía solo 2 posibilidades que eran importantes de las casi 9 opciones.



Había enemigos finales que tenían técnicas las cuales eran imposibles de esquivar con cero daño, "aun moviendo el emulador en cama lenta". Además habían ocasiones en que su hitbox desaparecía sin ninguna señal visible de que esto era así.



Prácticamente todos los niveles parecían el mismo, solo que con diferente skin y sobre todo el final del juego no justifica todo el esfuerzo que conlleva el pasarlo, es decepcionante y frustrante!!!



Inclusive si no recuerdo mal el juego fue programado por una sola persona :O