¿El nombre de usuario es demasiado largo?

No tengo mucho que decir, cada vez que intento actualizar configuración de mi perfil me salta este mensaje.Supongo que esta tomando "MAGO MENOR" como parte de mi nombre o ¿podría ser un problema con mi navegador?

Ummmm..... Supongo que si tienes problema contacta a Misty y te lo solucionara sin duda, nose exactamente que quieres hacer, ¿Quieres cambiar tu Nick?, Si es asi pues no creo que se pueda, de todas maneras preguntale a Misty, Sobre el nombre "Mago menor", es el nombre del rango del "Hueso de bronce", osea el rango del level 1 o 2 sino me equivoco.

terwilf_ahn

En realidad aunque parece ser un bug no me causa un problema como tal, por otra parte nunca he intentado editar mi nombre de usuario, solo he actualizado mi avatar.



Sobre mi intención, simplemente es la de destacar algo que pudo haber pasado desapercibido para los testers de esta pagina, por 2 razones:



La primera es que detecta erróneamente la cantidad de letras y la segunda es que a pesar de esto me deja guardar los cambios, lo que podría dar lugar a que alguien efectivamente utilice un nombre con más caracteres de los que están permitidos.



Esto aunque suene tonto dependiendo de la forma que tenga el sitio web de administrar los perfiles de usuario podría causar problemas, o por lo menos eso supongo yo y ante la duda prefiero compartir mi experiencia con los demás para intentar evaluar la situación.