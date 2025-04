Artículos y Zona App

cmediinaaa

Artículos



Para empezar en la sección de artículos debemos escoger un juego el cual podamos realizar una breve reseña u opinión personal, esto dependiendo del tema que escojamos como título, les recomiendo escoger un juego el cual ya hayan completado o como también escoger cualquier juego que sea tendencia actualmente, cuando hablamos de tendencia actualmente me refiero a juegos que actualmente se jueguen ya sean modo online o de modo cooperativo, simplemente que se jugué en la actualidad, puedes escoger el de tu preferencia y dar tu opinión esto de una forma organizada para que se vea bastante interesante y con imágenes de calidad para que pueda ser aceptado.



También les recomiendo utilizar programas como lo son el Microsoft Word para corregir errores ortográficos, cosa que es muy importante, en general siempre utilizo esta herramienta porque la verdad me beneficia demasiado y me ayuda a corregir dichos errores ortográficos.



Zona App



La Zona App nos ayuda bastante a conseguir gemas del alma, hice un cálculo y me he dado cuenta que te dan 100 gemas diarias, esto quiere decir que cada 24 horas podrás darte el lujo de ganar 100 gemas del alma por los vídeos publicitarios, sin embargo si somos inteligentes sabemos que 10 días equivalen a 1000 gemas del alma, ya que diariamente solo podrás ver 100 vídeos, si de verdad quieres ganar gemas del alma te aconsejaría que le saques provecho y te comprometas a realizar dicho trabajo.



Nota: Espero que mis consejos sobre todo para los nuevos usuarios les haya servido de ayuda, mucha suerte!!