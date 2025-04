Introducción

Papers Please es un juego indie creado por Lucas Pope y fue lanzado el año 2013. Les diré un pequeño resumen del juego, Papers please se ambienta en Arstotzka un país comunista que se basa en la Unión Soviética, en el juego tomamos la piel de un inspector de inmigración y nuestro objetivo es proteger la frontera de Gretin de terroristas suicidas y criminales.





Jugabilidad:

En el juego tenemos que prestar mucha atención a los detalles de los documentos, tenemos que revisar la fecha de expiración del documento.





Tenemos que prestar atención a los nombres y apellidos, les dejare un ejemplo de un nombre y un apellido que no coincide.





Prestar atención al género, es muy importante si fallas en esto tendrás una sanción.No pueden aceptar a alguien que le falta el pasaporte u otro documento, en ese caso tendrías que usar el boletín y el modo inspector.También tienen que ver si el rostro coincide con el de el pasaporte, de lo contrario tienes que rechazar.

También tenemos que prestar atención a lo que nos dicen las personas que quieren entrar a Arstotzka, si por ejemplo dicen que se quedaran por 2 meses pero en su documento dice 1 mes, en ese caso tienes que rechazar el documento. Y también tenemos que estar atentos a donde fue expedido el pasaporte.









Trama:

Arstotzka es un país comunista que estuvo 6 años en guerra entre Arstotzka y Kolechia, la época en la que se ambienta el juego es en 1982, al finalizar la guerra, el gobierno de Arstotzka decide abrir la frontera entre Kolechia. Eres un inspector de aduana y tu objetivo es proteger la frontera de cualquier peligro, no debes dejar entrar a cualquier persona, de lo contrario recibirás sanciones o te llevaran a la cárcel, este juego tiene muchos finales tú decides cual final quieres con tus acciones. Solo pondré un poco para no hacerles spoilers.





Recomendaciones:

Les recomiendo que no lo jueguen de forma random y que no eviten revisar los documentos, porque la mayoría son falsificaciones, les recomiendo que anoten los nombres de las ciudades de cada país en un papel para no tener que revisar el mapa, pero si ustedes quieren no lo hagan si quieren más dificultad no lo hagan.







Curiosidades:

Si haces buenos aptos te darán tokens.

Papers Please se basa en la caída del muro de Berlín.

Opinión Personal:

Para mi Papers Please es un juego muy bueno porque cada vez que avanzas en el juego se vuelve más difícil, y la trama se pone cada vez más interesante, para mí es un juego puzle muy bueno y retador, ya que en este juego tienes que memorizar datos y ser muy detallista. Papers Please tiene una banda sonora muy buena, porque te hace sentir que vives en la URSS y que trabajas ahí de verdad, y los gráficos del juego van muy bien con la trama del juego, tiene unos gráficos pixelados muy buenos.

Conclusión:

Papers Please es un juego muy retador y con gran dificultad cualquier error o descuido te puede dar una sanción, en un juego muy bueno para pasar el tiempo, yo en lo personal recomiendo el juego por su trama, el juego hasta tiene su propio cortometraje en YouTube.

Muchas gracias por leer, saludos a todos!!