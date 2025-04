Hola a todos, en este artículo os explicares un poco sobre el juego llamado Dark Souls 3. Dark Souls 3 fue creado por Hidetaka Miyazaki, y fue desarrollado por From software una desarrolladora japonesa, Dark Souls 3 es un rpg de acción que salió para pc, Xbox one y Ps4 el 24 de marzo de 2016.

Este juego adquirió su fama porque los usuarios decían que era uno de los juegos más complicados del mundo, ahora trataremos ese punto más tarde.

Además este juego fue galardonado con el GOTY de 2016.( Juego del año).

CLASES

APARTADO GRÁFICO

MI OPINIÓN SOBRE LA DIFICULTAD DEL JUEGO.



JUGABILIDAD EN PC VS MANDO

HISTORIA

CONCLUSIÓN

En Dark Souls 3 hay muchísimas clases a continuación os enunciaré todas ellas.Como podéis observar hay muchísimas clases y probablemente estáis pensando cual clase escoger, bueno pues eso no importa porque a medida que vas matando bichos te dan puntos, que más tarde puedes gastar en mejorar la estadística que tu quieras, esto significa que puedes acabar siendo algo completamente distinto a lo que escogiste en un principio, guay, ¿verdad?Bueno, en este apartado el juego es impecable, tiene unos gráficos impresionantes como podéis observar en la anterior foto, adems a continuacin os dejaré un vídeo de la calidad del juego desde lo mínimo hasta la máximo. (El vídeo no es mio)Como habéis podido comprobar la calidad del juego es espectacular y además no necesita un Pc muy potente, aunque se puede jugar en Ps4 y Xbox One.Lo primero decir que la gente normalmente piensa que este juego es imposible y teniendo en cuenta mi experiencia personal el juego no es imposible, si es verdad que tiene la dificultad más elevada que los juegos a los que estamos acostumbrados pero al final es divertido que sea tan difícil y eso es lo que hace tan especial esta saga de juegos.Bueno, a continuación hablare sobre si es difícil o incómodo jugar en teclado y ratón o en mando.Yo solamente he jugado en mando, concretamente en el de ps4 y puedo decir que la jugabilidad es impecable al igual que los gráficos, los controles no son liosos, son sencillos y fáciles de recordar. Yo personalmente no he tenido problemas en este apartado.Personalmente no he podido comprobar si es tan mala la jugabilidad en teclado y ratón pero tengo unos maigos que me han dicho que es muy complicado jugar con esto y que ellos decidieron jugar con el mando conectado al pc, así que yo no puedo dar una opinión personal pero al parecer no es muy buena.Este apartado puede ser un poco lioso pero tranquilos no es lo que parece, en Dark Souls 3 no hay una historia en especifico o una línea argumental que tengas que seguir la historia la tienes que entender tú mediante los objetos, ¿qué quiere decir esto?, Bueno cada objeto tiene una descripción muy extensa que explica toda su historia, esto significa que tendrás que leer la descripción te todos los objetos que te encuentres para darle sentido a tu historia, además de que hay 3 finales completamente distintos.Realmente deberías probar este juego y darle una oportunidad porque después de todo el esfuerzo que ha habido detrás de él es espectacular la experiencia tanto en el apartado gráfico, jugabilidad historia y todo en general. Mi nota sería un 10/10Espero que os haya gustado este artículo y os haya servido para conocer este juego, adiós.