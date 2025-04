lenjuage obceno

A que se refiere con leguaje obceno cuales palabras no debo de utilizar en los articulos que ya cambie 3 que pueden considerarse algo pero sigue sin funcionar

Bueno a mi me pasó con un articulo y era por una sola palabra que resultaba ser ofensiva, es díficil saberlo pero lee muy bien tu articulo y busca una palabra que tu creas que esta mal dicha o se pueda considerar ofensiva.

pues a mi en mis primeros articulos hubo alguien que se llama clowerred77 creo tiene insignea de redactor y creo que le dio que no a mi articulo solo porque decia en el titulo : Resident evil ORC la gran mancha de capcom osea *** solo por eso .

Croque

O sea no no puedo y no debo desir palabras obcenas ? Xd