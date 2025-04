Muchos en el csgo queremos tener la skin que nos gusta pero muchos no las podemos conseguir de forma inmediata porque son muy caras y aveces nos frustra el no poder tenerlas y más si no es la calidad que queremos. como por ejemplo Factory New o Minimal Wear que son las más buscadas o deseadas. Por lo que en estos casos entran los contratos para conseguir el arma que queremos de una forma mucho más barata.

Como dije, muchos queremos skins bonitas pero no todos tenemos el dinero para comprarlas ya que las skins valen mucho dinero, para ello están los contratos, que con un poco de suerte podemos sacar el arma que nos gusta por un precio mucho más barato que en el mercado, pero hay algunas pequeñas cosas que debemos tomar en cuenta antes de conseguir la skin que queremos y es lo que os voy a mostrar a continuación.

Los contratos se hacen según la Colección del arma que queramos conseguir (caja). Por ejemplo si queremos conseguir una AWP Neo-Noir, que es de la Colección Danger Zone.



Debemos poner armas de la colección Danger Zone, pero también no quiere decir que podremos poner cualquier arma y con suerte nos caerá la Neo-Noir, Las armas están clasificadas por rareza. Osea que unas son más comunes que te caigan como las de 0.03 centavos Que son las blancas o de grado consumidor.



Después, de grado consumidor le sigue la de grado industrial o la azul claro, después la de grado militar (Azul oscuro), morada, rosa y roja.

Si queremos conseguir la Neo-Noir que es una roja debemos hacer contratos con armas Rosadas, osea, dependiendo de la rareza de las armas con la que hagamos el contrato es la que no saldrá. si hacemos contratos de 10 skins blancas, no saldrá una skins azul claro, No nos va sa salir una rosa o roja si hacemos con skins blancas. Así que si que si queremos una roja debemos hacer contratos de la categoria anterior a roja osea las rosadas.

Ahora viene la calidad del arma, muchas personas quieren sus armas en calidad especifica.



Por ejemplo a mi me gusta mis armas favoritas en FN (Factory New/Recién Fabricado) y para conseguirlas en FN debo hacer contratos en MW (Minimal Wear/Desgaste mínimo) al igual que la rareza del arma que si quiero una roja debo poner skins rosa, Pero este es un tanto más delicado. ¿Por qué? pues, porque en este tramo depende mucho el Float o Wear, que es el porcentaje de desgaste que tiene la skin, Es lo que hace que cada skin se completamente única, por ello hay muchas variaciones, podemos tener una skin MW que parezca como si fuese FN o también que pueda verse más desgastada que una FN. por lo cual aqui es donde entra el Float o Wear.



La barra verde nos indica que calidad puede llegar a tener un arma y los numero el desgaste Máximo o mínimo que se tiene. un arma con un float de 0.00 es prácticamente perfecta no debe de tener ni un rayón en la skin mientras que un float de 0.60 dice que está Deplorable.



Como podemos ver en esta imagen tenemos un indice de desgaste (Float/Wear) de 0.45 que sería BS (Battle-Scarred)



Mientras que esta tiene un Float de 0.60 que también sería BS y tiene una diferencia notable de desgaste. osea son la misma categoría de desgaste pero una está mas gastada que otra. Entre menos Float/Wear menos desgaste tendrá por lo cual hay que tener cuidado con el float de las armas que queremos poner en el contrato.

Así que si queremos una FN en el limite casi tirando a MW, Podemos poner 10 skins MW no muy cercanas a FT (Field-Tested) para que nos salga muy bien y con poco desgaste, siempre recomiendo poner 8 MW y dos FN para que salga con el menor float posible que casi ni se noten los pequeños rayones, entre más FN pongáis menos float tendrá el arma que os salga, pero ya si queréis un arma perfecta sin ningún indicio de desgaste podéis poner todas FN Con un float muy bajo y os saldrá perfecta.

Esto ha sido todo por ahora, si veo que este articulo es apoyado. haré otro de los contratos que os hará ganar algo de dinero y que son sumamente baratos.