Introducción:



Finn and Jake's Epic Quest es un juego en el sitio web de Cartoon Network. Finn y Jake se despiertan y se encuentran en un país de Ooo que ha sido convertido en un videojuego por BMO. Debe descargar e instalar Unity Web Player para jugar a este juego.



Sinopsis







Personajes jugables:







interactivos:







Billy Mejora tus armas en todos los niveles hasta el nivel 9.

Elige a Goose: Te vende páginas raras de Enchiridion para monedas.

Doctor Princesa: Te cura completamente por 100 monedas.

Key-per: Te enseña lo básico del juego en los primeros niveles. Da misiones.

Dulce princesa: Revela el efecto de una página desconocida de Enchiridion para 50

monedas.

Caracol: Te saluda con la mano. Objetivo de búsqueda ocasional.

Peligros:







Charcos de lava: Pequeños charcos de lava esparcidos a lo largo de los senderos del Reino de Fuego. Si Finn y Jake pisan un charco, comienzan a aullar de dolor y a disminuir su salud lentamente.

Trampa de osos: Si Finn y Jake pisan una trampa abierta, se cierra, quitando una pequeña porción de salud. Se reactivan después de unos segundos.

Agua: Los lagos de agua a veces ocupan grandes áreas abiertas. La salud de Finn y Jake desaparecerá lentamente mientras están en el agua. Si tienes Zancos o Flotadores activados, podrás deambular por el agua sin perder la salud. Existe la posibilidad de que estos lagos tengan páginas de Enchiridion flotando sobre ellos o cofres en pequeñas islas en el centro.

Páginas Enchiridion:

Artefactos:

Reloj

La viola de Jake

Troquel de 20 caras

Calcetines de Finn

Lorraine la gallina

Gramófono

Almohada

Controlador del juego

Fotos de Jake

Reproductor de vídeo

Trivialidades:

Secretos:

Paintworks de PB también es útil para derrotar al Monstruo Mímico.Cuando un monstruo imitador es derrotado, renuncia a una cantidad razonable de tesoros.

PB Paintworks es muy efectivo cuando se usa para atacar a la Muerte.

La Espada de Sangre de Demonio (Nivel 7) es lo suficientemente poderosa como para vencer a los jefes sin usar Hechizos de Enchiridion (tiene la fuerza de la Maza Spike de Jake).

Marceline también puede hacer bailar a los jefes, así que es muy útil en los niveles de jefe.

Usted puede completar el juego sin los 10 artefactos, sólo necesita reunir 4 para completar el juego.

La magia de las sombras también puede engañar a los jefes.

Después de que la ardilla ataca, se agota, dejándolo abierto para un ataque propio.

El hechizo de Dios del Partido no funciona con los jefes. Simplemente desaparece cuando estás cerca de ellos. Esto es porque los matará instantáneamente.

Usa algunas Páginas de Enchiridion que hacen dinero para completar el objetivo de lanzar 300 monedas en el nivel 8 de Grass Lands.

