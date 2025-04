¡Buenas! Hoy traigo un pequeño artículo sobre un nuevo juego con la misma temática que Pokémon, espero que lo disfrutes.

Temtem, un juego español que nació en kickstarter desarrollado por Crema, que logró más del triple de dinero que necesitaban para llevar a cabo este proyecto. Su temática es muy simple, asemejándose muchísimo a Pokémon; capturas criaturas / hacerte amigo de ellas y explorar los territorios que posee este hermoso juego 3D. Más de 11.000 personas han contribuido en este juego, una cantidad bastante elevada, y sinceramente, yo también le doy mi apoyo.Una de las diferencias más notables es que, Temtem, al contrario de Pokémon, es un mmorpg. A parte de eso, las batallas normalmente estarán centradas en un 2 vs 2, no es algo muy importante pero también es necesario añadir ese dato.Los temtems tendrán degradación genética, tal y como se especifica en su página de kickstarter; es decir, estas adorables criaturas sólo podrán reproducirse un cierto número de veces, es algo extraño ya que no estamos acostumbrados a esa mecánica, y si eres de los que no le gusta encontrar criaturas salvajes en la hierba, este dato te encantará: cuando estés en una montura, no saldrá ninguna criatura salvaje.En este juego podrás entrenar criaturas para que lleguen a ser las más fuertes y evolucionen, tendrás la opción de decorar tu propia casa además de combatir junto a tus amigos con criaturas salvajes en el modo cooperativo. Este último detalle es el que más me ha llamado la atención, ya que es algo que me gustaría mucho, es cierto que Pokémon posee esa característica pero no de la misma manera que este juego nos la plantea.Y si eres de las personas a las que le gusta personalizar por completo su personaje, también posee esa característica, ¿Por qué no ponerle unas hermosas alas de mariposa, o de pájaro?A parte de lo ya mencionado, podrás luchar contra entrenadores e intentar convertirte en el mejor entrenador de todos los tiempos, y habrá líderes de gimnasio disponibles para poder luchar.El juego contendrá una historia, pero no quiero dar spoilers sobre ella.- Steam.- Nintendo switch.- Play station 4.- Xbox one.¡Qué ganas de probarlo!Siendo realistas, es algo muy poco probable, Pokémon es una gran franquicia de videojuegos que posee millones, y si quisiera, podría destrozar este juego. Lo bueno es que no posee ningún personaje de dicha saga, ya que todas sus criaturas son completamente originales.A mí parecer, es un punto fuerte de este juego, son unos gráficos bonitos y muy agradables a la vista.Siento decir que el diseño de los humanos no me gusta demasiado, aún así sigue siendo bastante decente y el diseño de las criaturas lo compensa, le daría un siete u ocho sobre diez.Por desgracia, no, ya no es posible probarlo. Habrá que esperar a su lanzamiento, que según su página de kickstarter será en Mayo del 2020, pero no os alarmeis, ya que habrá un lanzamiento temprano que será en Septiembre de 2019, ¡Queda menos de un mes¡ Es una pena que en Septiembre empiecen las clases...Por lo que he estado viendo en YouTube y en su página, tiene una pinta tremenda, ya me imagino probando este maravilloso juego (supongo que es por mi fanatismo por esclavizar criaturas), por el momento, le daré un 7 sobre 10, no puede ser mi opinión final ya que aún no está disponible, pero estas han sido mis primeras impresiones.A continuación, dejaré su tráiler por si a alguien le interesa verlo, y encontrar su página en kickstarter es demasiado fácil por lo que no dejaré el link.Espero que hayas disfrutado de mi pequeño artículo, y los comentarios se agradecen. <3