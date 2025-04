Saludos príncipes y bienvenidos al análisis sobre el sexto juego de la saga King’s Quest: Heir Today, Gone Tomorrow (Heredero Hoy, Ido Mañana; 1992) Por favor siéntense a tomar un té o café mientras leen el artículo, no les llevara más de 10 minutos. Gracias a todos por evaluarlo.

El ultimo King’s Quest (no de la serie) que respeta el formato de point & click clásico, como vimos en el King’s Quest anterior. Por segunda vez volverás a controlar al Príncipe Alexander de Daventry en su búsqueda por rescatar a una damisela en apuros y restablecer el orden en La Tierra de las Islas Verdes. Ahora con una cinematográfica animada como presentación al juego, con voces incluidas por primera vez, y un tutorial demostrativo, llegamos a este juego más complejo y por lo tanto más grande que los demás. Inclusive con dos finales, y un montón de cosas por explorar, este podría ser el mejor King’s Quest de todos los tiempos.

HISTORIA:







Alexander ha pensado recientemente en su promesa de visitar a la Princesa Cassima en el lejano reino de La Tierra de las Islas Verdes, pero no logra ubicarse en el mapa, como lo demuestra su madre Valanice. Pero una visión del espejo mágico muestra a Cassima encerrada en una torre, y con las estrellas iluminando el cielo nocturno, Alex puede guiarse viendo estas estrellas. Sin más retraso, parte hacia su viaje al reino, y después de varios días, logra encontrar la Isla de la Corona (donde habita el castillo del rey, y por lo tanto la princesa). Pero cuando se acerca de repente a la isla, una magia extraña provoca que se haga de noche, causando fuertes olas y logrando al final que el barco de Alexander choque contra las rocas. Despertando solo en la playa, y con el anillo de su familia recuperado de la arena, Alexander ha llegado a su objetivo. Sus hombres lograron escapar de la tormenta antes del impacto dejando solo a Alex en el reino. Con su astucia e ingenio tendrá que vérselas con nuevos aliados y enemigos mientras hace lo posible por alcanzar su objetivo.





JUGABILIDAD:



Por primera vez en la historia de la serie tenemos un tutorial demostrativo que nos explica que hacen las acciones, el inventario, y el menú de opciones, además de algunos consejos para principiantes y soluciones al primer puzle. Las acciones son Caminar, Usar/Agarrar (Mano), Mirar (Ojo), y Hablar. En el inventario también tenemos las últimas tres acciones para interactuar con los objetos. Ahora que hay más libertad con las acciones y más cosas por explorar, no querrás perdértelo todo. Recuerda guardar varias partidas en distintos puntos del juego, o en eventos que te gustaron, para repetirlos una y otra vez. Además, los peligros se han duplicado, Alexander tiene a un enemigo poderoso que hará de su vida imposible. Guarda con frecuencia las partidas para que no tengas que volver a comenzar de cero o quedarte completamente atascado.





“La pantalla del juego y la interfaz”

Como volvemos a usar el mapa mágico, podremos viajar de una isla a otra, siempre y cuando estemos en la primera pantalla de la isla (osea, la playa) Estas islas son:

Isla de la Corona: Es en donde los humanos habitan, y la primer isla que visitaremos. Aquí es donde se encuentran el castillo de la Corona (¡y la isla en donde sus habitantes duermen bien de noche!), una ciudad de comerciantes y un ferry al otro extremo de la isla. Explora bien la isla y visita todos los lugares para conseguir la forma de viajar hacia las otras islas.

Isla de las Maravillas: Una isla bastante divertida, algo pesada. Debes tener buen sentido del humor para disfrutarla. Tiene la forma de una coma en el mapa. Cuidado, solo porque la isla sea inocente habrá peligros al igual que en las demás. Deberás ayudar a las reinas del reino del Ajedrez a decidir con un problema.

Isla de la Montaña Sagrada: Aquí es donde serás puesto a prueba con dos puzles bastante difíciles. Si logras escalar el imposible pero fácil acantilado, otra prueba te esperara en la guarida del Minotauro. En este laberinto debemos tener extremada precaución, un paso en falso y caeremos víctimas de las trampas del enemigo. Aquí es donde deberías guardar con frecuencia y dibujar un mapa para navegarte. Una vez que completes el objetivo, todas las trampas se desactivaran y podrás volver a explorar el lugar en caso de que nos olvidemos de algún objeto.

El acantilado solo puede ser escalado con una solución que no está dentro del juego, sino dentro del manual que supuestamente conseguiríamos junto al juego si lo comprábamos en aquella época. Si dicho manual no aparece, quiere decir que el juego no es original (ahora puedes encontrar la solución en internet, lo cual recomiendo hacerlo si quieres probar este juego) y no podrás escalar el acantilado.







Isla de la Bestia: Se dice que una bestia fue recluida en este lugar con tres trampas encantadas para evitar a viajeros como Alex alcanzar el centro de la isla. Si logras alcanzar las tres trampas, una prueba comenzara automáticamente. Si lo logras, podrás continuar tu travesía.

Isla de los Druidas (accesible después de completar la Isla de la Bestia): Esta misteriosa isla, rodeada siempre por niebla, es en donde los Druidas del Roble Sagrado habitan. No son tan hostiles, pero una fuerza desconocida les alerta sobre la llegada de Alex, lo cual hará que los consideren un enemigo. Prepárate a entrar a esta isla y navega con cuidado.

El Reino de la Muerte: Este lugar es en donde las almas de los recién muertos llegan para descansar una vez y para siempre. Se dice que está cerca de los límites del mundo (del reino de las Islas Verdes específicamente) y del siguiente. No podrás viajar aquí con métodos naturales, tendrás que buscar una montura que te permita llegar a este reino. Una vez ahí, cuidado con los zombis y las almas de los muertos, no todas ellas son pacificas, pero no te harán daño. Este es el último reino que Alexander debe visitar para poder alcanzar su objetivo.





A veces cuando fallamos en el juego la pantalla de game over nos dará un consejo indirectamente, en el caso de que fallamos en realizar un puzle. Por ejemplo en la Isla de las Maravillas cinco guardianes nos pondrán a prueba con un juego de los sentidos, si fallamos en alguno de ellos nos expulsaran de la isla. Aquí entra el juego de “prueba y falla” (try and fail): si fallamos en el puzle tendremos que intentarlo una y otra vez hasta que tengamos la solución, recién ahí podemos continuar. Solo si uno guarda la partida podrá realizar esta estrategia de desgaste de opciones, lo cual estoy seguro que terminaras realizando si es tu primera vez y no te guías con un video o libro. No te preocupes, si te detienes y te pones a pensar antes de hacer, es probable que no tengas que usar esta estrategia con frecuencia.





“Sí, estoy seguro que eso me ayudara.”

Otra cosa útil que podemos hacer cuando estemos en los diálogos es de saltarlos con el botón derecho o escape, esto hará que se saltee hasta el dialogo de importancia, pero te perderás parte del dialogo. Si ya has visto esta parte querrás usar esta opción, lo cual no recomiendo. No olvides que puedes hablar con cualquier cosa, desde un ser viviente hasta un objeto animado, si es posible mantener una conversación, esta comenzara. A veces tendremos que ganarnos la confianza del personaje de alguna manera.

Finales:







Hay dos finales dentro del juego, el final corto y el largo. El largo es el más difícil pero te permite conseguir la puntuación máxima del juego, y es el camino que deberías tomar en tu primer partida. El final corto te permite terminar el juego antes pero con menor puntuación que tomar el camino largo. Si llegas a conseguir la puntuación máxima en el final largo, se te dirá como acceder al final corto. Habrá nuevos puzles a resolver pero el objetivo final es el mismo. Ten en cuenta que si progresas hasta la Isla de los Druidas es posible que ya no puedas acceder al final corto, recuerda tomarlo en cuenta antes de continuar.

Por último, en esta entrega nos encontraremos con puzles opcionales que otorgan los puntos necesarios para alcanzar la puntuación máxima pero no son obligatorios de completar (aproximadamente el 50% del juego es opcional). Es posible completar el juego entero con todos los puntos realizando los puzles opcionales, o seguir adelante y terminar el juego con el menor tiempo posible. Para esto sirve la función de guardar varias partidas, para no tener que comenzar de principio el juego y terminarlo para conseguir todos los puntos, sino guardar entre partidas y cargar cuando sentimos que conseguiremos más puntos con una solución diferente. Mantén la cabeza alta, presta atención y toma notas de tu progreso.





EVALUACION: 10/10

No creo que otros King’s Quest estén a la altura de este (sin contar las versiones recreadas de los primeros juegos ya que no son de la empresa misma que creó la serie), de hecho este es el único juego que supera a los demás. En vez de tener un camino lineal hasta nuestra misión, tenemos dos, lo cual le da al juego cierto toque en creatividad, libertad y experiencia. Los peligros se han duplicado, los puzles también, y las líneas de texto/dialogo son mayores que cualquier otro juego. Sin duda me ha encantado cada detalle del juego, y me hubiera gustado que saquen más de estos juegos, pero hasta aquí se quedaron en originalidad. Todavía nos queda otros dos juegos más de la saga por explorar, pero este se lleva el premio mayor.





Gracias por llegar al final.