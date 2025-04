Cómo empezar a jugar a My Time At Portia y no morir en el intento :vvv

(tercera vez que publico esto, la primera vez rechazada por mala calidad, las restantes por supuesto ''plagio'', si vamos, me he plagiado a mi misma xd)