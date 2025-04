Zombie Catchers (Android, iOS) [Resubido].

¡Hola!, les traigo uno de mis primeros artículos, o, intento de uno, pero, no quiero gastar mucho tiempo, así que sin más rodeos, comencemos con esto. (Destacaré mayormente con negrita las preguntas importantes, para que destaquen entre lo demás.)

Primero que nada, mi opinión respecto al juego:

Pues, realmente a decir verdad, para mi es un gran juego para matar el tiempo cuando estés aburrido, lo recomiendo bastante ya que es entretenido en el sentido de jugabilidad, espero les vaya a ser de agrado este artículo ya que es el primero que hago, y sin duda me esforzé (?), y lo siento si es algo corto, pero no encontré tanta información, por así decirlo(en español, claramente.), además que he tenido varios contratiempos, considerando que me lo han rechazado por plagio, y nada de lo que tengo es copiado, todo está hecho a mano, ah-. Pero, ya aclarado esto, continúen la lectura, no quiero robarles más tiempo!.



-¿Qué es Zombie Catchers?

-Zombie Catchers, es un juego desarrollado por "Two Men and a Dog", que fué adquirido por Deca Games en octubre del 2018. Este juego nos habla sobre un par, llamado Bud(Un robot), y A.J,(Un alienígena verde). Los cuales, están abriendo un negocio de productos relacionados al consumo humano, los cuales estan hechos con zombies recién capturados.

-¿Como es el juego y qué objetivos haces en él?



-.Pues, realmente es algo sencillo, por lo que daré mi opinión al respecto con lo que he jugado hasta ahora. El juego consiste en que tienes que capturar zombies, como el propio título lo dice, para ello naturalmente sueles utilizar un arpón. Oh, si, no lo mencioné antes, pero conforme vayas avanzando de nivel, las armas lo harán con el, por lo que podrás utilizar dardos, trampas, entre otras cosas para capturar a los zombies. Y así como las armas van cambiando con el paso del tiempo, ¡Los escenarios no se quedan atrás!, ya que igualmente irás desbloqueando nuevas áreas dependiendo el nivel que seas.

-¿Qué tipo de zombies hay?

-Pues, como bien ya fué mencionado antes, dependiendo de tu nivel, las cosas cambian,y a su vez, me parece ya haber hablado que igualmente los escenarios lo hacían. Así mismo como los escenarios cambian, los zombies tambien, y se adaptan al lugar en que estén, usando un ejemplo, si un zombie proviene de un lugar de playa, podría tener ciertas características de la misma, como una tabla de surf, o una bebida, entre otras cosas. A su vez, cada escenario es más difícil de finalizar que el anterior, ya que los zombies pueden ser más pequeños, o más grandes, como experiencia propia, los pequeños son algo.. difíciles de atrapar, pero no hay nada que una buena puntería no arregle.

Y también, una última cosa que no mencioné, que no es tan relevante, pero igualmente considero que vale la pena mencionar. Los zombies tienen una pequeña "descripción", la cual puede decir si son de "calidad", o no, describiendolos algunos de "Cinco estrellas", o "Tres estrellas", como mencioné antes, no era algo muy relevante a la hora de atraparlos, aunque si no me equivoco, lo mismo influye a la hora del dinero, u oro que dan al "exprimirlos", en las máquinas.

-Gracias por tu atención, espero que este artículo haya sido de tu agrado, a pesar de ser algo corto. Y.. Oh, si! Aquí dejaré un video, para que las personas que aún no hayan jugado, o quieran probar el juego miren como es su jugabilidad, ahora si, dejando el video allí, sin más que decir, bye!