Como no recordar esos magníficos episodios de Yu-Gi-Oh en el que todo podo podría pasar hasta sacar la carta más arriesgada o la salvadora la cual te de la victoria que tanto se ansía, sin duda alguna algo de mi infancia que sigo recordando hasta ahora y que lamentablemente ya no es muy conocido, pero en este artículo vengo a contarles lo maravilloso que es.

Yu-Gi-Oh por si no lo sabias es un juego de cartas, que se juego con dos o más personas, pero lo normal es que se juego un 1 vs 1, lo maravilloso de este juego es que tú formas tu baraja, esto consiste en mirar la mejor estrategia que puedas tener y así seleccionar las mejores cartas tanto de monstruos como de hechizos.



Ese recuerdo vine a mi mente cuando tenía mis propias cartas de Yu-Gi-Oh y me gustaba jugar con mi hermano con su tablero donde la imaginación de mi me hacía sentir muy emocionado al jugar y al saber que cualquier cosa puede ocurrir sin duda alguna esas épocas son las mejores que pide haber vivido.



En este el juego lo llegue a conocer mejor jugando desde una computadora de seguro algunos conocerán los muchos juegos que tuvo que entre ellos y a mi parecer los mejores son:

Yugi the Destiny: en este juego peleas con Yugi o mejor dicho con el faraón un espíritu que vive dentro de la pirámide del milenio el cual posee Yugi y solo aparece cuando se pone difícil la batalla.

Kaiba the revenge: sin duda uno de los mejores porque sientes esa intriga de pelear con el mayor rival de Yugi donde en cualquier momento te puede sorprender sacando a sus tres dragones de ojos azules y ganarte.

Joey the passion(Recomendado): es sin duda el mejor que jugué y si piensas que por ser Joey las cosas serán fáciles pues estas cometiendo un gran error ya que el siempre saca sus ases bajo la manga.

Marik: este no me llego a gustar mucho aun no se porque pero no me llama mucho la atención de seguro es por Mari el faraón que quiere recolectar los objetos del milenio pero se me hace algo aburrido.

Millennial Destiny(Recomendado): Este es el juego que tengo actualmente y juegas contra Yugi y aparecen las cartas clásicas de su baraje y es increíble.

Bueno en realidad como todo juego de cartas se basa en la suerte de cada uno pero no necesariamente al momento de tener las cartas sino que aquí como les dije antes tienes que tener la mejor estrategia ante cualquier otro mazo que te toque pelear y tener en cuenta las cartas trampa que lleves.

En todos los juegos mencionados es la misma mecánica, tienes un mazo ya dado con cartas predefinidas, pero puedes ganar más cartas y lo haces mediante victorias que tienes contra el personaje de cada juego; existen dos tipos de duelos el normal que solo juegas una partida y si ganas solo te da una carta o el match donde el que gane dos victorias gana el duelo y si ganas no te recompensan con una sola carta sino que son tres cartas, este modo de juego es muy beneficioso ya que si ganas las dos primeras partidas ganas tres es por así decirlo algo mas rápido en vez de jugar tres partidas juegas dos.



Sé que existen muchos más juegos de este tipo con diferentes personajes, pero no llegue a jugar o no me interesaron mucho. Otra cosa que me llego a molestar un poco pero solo un poco es que requieres de suerte para que te toquen buenas cartas que combinen con tu estrategia y desgraciadamente no puedes armar una baraja propia con tus propias cartas o cartas que quieras. Pero esto no es motivo de desanimarse, sino que juegas para saber si eres mejor que el oponente, y algo bueno que tienen es que puedes jugar con otra persona que esté en otra computadora y según las cartas que tengan ver quien es mejor.



Algo importante a agregar es que existe otro juego que el único que vi que tenga su propio servidor y seguro pensaran que es el Duel Links, en opinión personal no me gusta el juego porque mas se la para descargando archivos que hacerte jugar y es algo molesto; el juego que les digo es Yu gi oh Pro The Dawn of a new Era este si me gusto mucho ya que aquí si puedes armar tu propio maso con las cartas que tu quieras, y están casi todas las cartas, también hay algunas cartas que son prohibidas pero igual las puedes usar siempre y la persona que haya creado la sala lo permita sino tendrás que crear otro mazo sin cartas prohibidas.



Este último es muy bueno ya que siempre hay gente que quiere jugar y puedes observar como juegan ellos y aprendes mucho y yo sin duda aprendí y ahora tengo una baraja que con los que jugué creo que no se esperaban que les tocaba, y porque no compartirles; mi baraja tiene el nombre de los peluchanimales, si suena gracioso pero es muy poderoso y jamás te debes de confiar de la ternura de estos peluches.Gracias por leerlo