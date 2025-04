yandere simulator resumido

la historia habla de una chica muy enamorada de un chico muy callado donde tendra ella que eliminar osea matar a esas rivales para poder ganar el amor de ese tan esperado chico

yandere simulator es la historia de una chica loca enamoradaHISTORIA:ayano-aishi mas conocida como yandere era una niña que su padre queria averiguar por que era tan rara y siempre estaba muy rara. su madre le decia que cuando encotrara el amor haria hasta lo imposible y un dia (s primer dia) de instituto se trompeso con un chico del que se enamoro mas conocido como senpai ella se enamoro de el y prometio matar a todo aquel que se pusiera en su camino una chica de pelo rubio y lentes rojos mas conocida como info chan le brinda lo necesario a ayano para que mate (elimine) a sus rivales..en el transcurso de 10 semanas ayano tiene que atar a todos sus rivales para ganar a su sempaiOPINION:mi opinion personal de este videojuego es un 9.2 por que lleva mas de 2 años y no an podido sacarle un final es decir matas a todos los rivales y igual no pasa ningun final pero igual me gusta mucho ers uno de mis favoritos y su creador saca actualizaciones muy constante mente y es un juego que me gusta mucho jugar pero se considera para mayores de 18 por que contiene violenciaMODO DE JUEGOS:este videojuego cuneta con 2 modos de juegos el normal que es de modo historia y el misiones que trata de hacer misiones que te pone info chan par amata rpersonas y hacer cosas que ella te mande hacer no tiene mucho misterio ese modo de juego pewro es el menos jugado casi nadie juega ese modo de juegoAMBIENTE:en l ogeneral el ambiente al jugar est ejuego es normal solo que se puede alterar al matar a alguien por que peude llegar la policia y tienes 5 minutos para quemar la ropa ensangrenytada y el arma obvio hay baños para bañarse y ropa para cambia.CONCLUSIONmuy bueno es el juego solo que tambien hay un problema y es que como no hay final no activan a la primera rival ozana que es la mejor amiga de sempai entonces eso nos opone a poder jugar el juego de una forma mas comodaRIVALES:primera rival ozana najimi: osana e sla mejor amiga de sempai desde la infancia ellos crecieron jntos y tienen una muy buena amistad pero osana es muy apegada a sempai pero es muy revelde ella esta super enamorada de el y en el dia 7 de la primer semana (en el juego) piensa declararle su amor a sempai en el cerezo que la parte de atras de la escuela que dice una leyenda que si te declaras hay el amor fluirasegunda rival amai odayaka: es una chica muy kawaii que es parte del club de cocina ella siempre le cocina sempai asus postres y se los lleva a la fuente donde el siepre esta leyendo su libro ella se enamoro de sempai por que despuesde la trajedia de ozana ella se pudo acercar mas a sempai ella quiere decirle lo que le siente por sempai a el pero no puede y por eso es tan dulce con el ella llega a la escuela para reemplazar una estudiantetercera rival kizana sunobu: es una chica que hace parte del club del drama ella sienmpre esta practicando sus obras y mostrandole a sempai siempre trata de estar con el y de que el vea que ella e suna profesional en el teatro para poder que ella se declare con el y que el piense que ella es la mujer perfectas para el y esta es una de las ams dificiles de eliminar por que es muy apegada a sempai y ademas es muy profesional en esas ocasionescuarta rival oka rubo: es una chica muyyy timida tal cual esta en el club de ocultismo (creedores de satan) y ella normalmente no es que se mantenga mucho con sempai por que siempre esta en el club con su libro leyendol oella cree que podria tener algo con sempai pero aveces dice que no la chica tiene una muyyy grande depresion por el amor de sempai y ella siempre espia a sempai a escondidas es una de las mas faciles de eliminarquinta rival asu rito: es una chica morena amante de el deporte es una con las que mas se divierte sempai por que ella siempre le dice ¡animo vamos a correr¡ ella es una profesional en el deporte por lo tanto es dificil de eliminar ella le gusta que sempai siempre este saludable y haciendo ejerciciosexta rival muja kina: es una enfermera que esta reempazando a la otra emfermera de la escuela por que la despidieron ella esta muy enamorada de sempai aunque sea mayor que el y cuando sempai esta enferno no se despega de el y es otra muy dificil por que normalmente siempre esta con el y le gusta que el este enfermo para estar siempre con elseptima rival mida rana: es una profesora que es muy mas mayor que sempai pero esta muy enamorada de sempai ella es muy sexy y quiere conquistarlo con sus alagos por lo tanto sempai casi no le presta atencion a ella por l oque ella se pone mas atenta con el y es de las rivales mas dificiles de eliminar por l oque siempre quiere estar con eloctava rival osoro shideso: es una chica que no es de las que se mantiene feliz ella es ruda y es d elas bullings ella quiere que sempai se vuelva mas fuerte junto a ella siempre esta con el a la hora del almuerzo en la teraza es facil de eliminar por que no esta mucho tiempo con el pero save pelear entonces hay que hacer una combinacion de teclas para pdoerla eliminarnovena rival hanako yamadal: no esta enamorada de sempai pero es su hermanita menor en mi opinion es muy trizte amtarla a ella pero para tener el amor de el hay que matarla entonces ella se mantiene con sempai a la hora del almuerzo en reseso cuando entra en todos lugares entonces es una casi imposible de eliminar y hay que tener cuidado para poderla matar a que no nos vea sempai ademas ella trata de que nadie se e acerque pero ella es una niña muy dulce a la que sempai quiere muchoultima rival megami saikou : ella es la hija d euna gran empresa que fabrican telefonos computadoras etc ella es una de las de el miembros estudiantiles osea es casi imposible matarla por que ella es muy buena esquivando y dando golpes ella es una profesional en eso por lo tanto es la mas dificil de todasal final del juego te muestran los creditos pero no hay ningun final en especial estan trabajando en un final pero por el momento y lastimosamente no hay ningun final almenos si lo estan planeandolos personajes secundarios no es necesario mencionarlos por que esos solo son como tipo para uqe si te ven van y le avisan a la policia por eso es que al matar a alguien debe ser lo mas escondido posible ademas puede que si son muchos te puedan detener y tengas que volver a empezar el dia por ellosgracias por leer chau y yo me llamo: misakixd02 :V chauu