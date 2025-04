World of Warcraft Guia Logro,Profesion,Montura,Expancion

Hola muy buenas a todos hoy día les un juego q en verdad a mi me gusto mucho y le estoy ablando de nada más y nada menos de World of Warcraft

Es un juego en Buenos graficos si tienes una buena pc depende al ordenador q tenga tendrás la un gráfico bueno. Puedes vivir muchas aventura ya q nos ofrece muchas expansiones y poder explorar cada lugar recorrido y mundos nuevo según a la versión que jueguen. Las facciones q tenemos son HORDA Y ALIANZA son enemigo debido a muchas lucha entre Orco y Humanos

Las expansiones q nos pueden ofrecer World of Warcraft:

Expansiones Versión Niveles

World of Warcraft 1.2 60

World of Warcraft: the burning crusade 2.4.3 70

World of Warcraft: Wrath of the lich king 3.3.5 80

World of Warcraft: Cataclysm 4.3.4 85

World of Warcraft: Mists of pandaria 5.4.8 90

World of Warcraft: Warlords of draenor 6.2.3 100

World of Warcraft: Legion 7.1.5 110

World of Warcraft: Battle for Azeroth 8.0.1 120

1-.World of Warcraft la primera versión fue lanzada el 23 de noviembre de 2004 la lucha entre Orco y humanos versión 1.2 se puede subir de nivel 1 a 60 haciendo misiones nuevas mazmorra y banda para descubrir.

Mazmorra de 5 jugadores: Castillo de Colmillo Oscuro/Cavernas de Brazanegra/Cuevas de los Lamentos/Cumbre de Roca Negra inferior/Cámaras Escarlata/El Templo de Atal'Hakkar/Gnomeregan/Horado Rajacieno/La Masacre/Las Mazmorras/Maraudon/Minas de la Muerte/Monasterio Escarlata/Profundidades de Roca Negra]/Scholomance/Sima Ígnea/Stratholme/Uldaman/Zahúrda Rajacieno/Zul'Farrak.

Banda de 10 o mas : Núcleo de magma/Guarida de Alanegra/Ruinas de Ahn'Qiraj/Templo de Ahn'Qiraj. Esta banda se trata de matar al elemento del Fuego Ragnaro que si tienes mucha suerte talvez le salga el ítem para tener la maza legendaria de ragnaro

2-.World of Warcraft : the burning crusade: Fue lanzada en 16 de enero de 2007 en Europa versión 2.4.3 se sube de nivel 1 a 70 nuevas mazmorra y banda para descubrir.

Las aventuras que puedes vivir son mazmorra, banda, batalla jugador contra jugador.

Mazmorra de 5 jugadores: Antiguas Laderas de Trabalomas/Bancal del Magister/Criptas Auchenai/El Arcatraz/El Horno de Sangre/El Invernáculo/El Mechanar/La Ciénaga Negra/La Cámara de Vapor/La Sotiénaga/Laberinto de las Sombras/Las Salas Arrasadas/Murallas del Fuego Infernal/Recinto de los Esclavos/Salas Sethekk/Tumbas de Maná.

Banda de 10 o mas jugadores: Karazhan/Guarida de Gruul/Guarida de Magtheridon/Caverna Santuario Serpiente/El Ojo/La Batalla del Monte Hyjal/Templo Oscuro/Meseta de La Fuente del Sol. El objetivo de esta banda es matar a illidan el traidor con suerte puede caer sus espada

3-. World of Warcraft Wrath of the lich king: fue lanzada el 13 de noviembre de 2008 versión 3.3.5 nivel máximo 80 nuevas mazmorra y banda para descubrir.

Mazmorra de 5 jugadores: Ahn'kahet: El Antiguo/ReinoAzjol-Nerub/Cámaras de Piedra/Cámaras de Reflexión/Cámaras de Relámpagos/El Bastión Violeta/El Nexo/El Oculus/Fortaleza de Drak'Tharon/ Fortaleza de Utgarde/Foso de Saron/Gundrak/La Forja de Almas/La Matanza de Stratholme/Pináculo de Utgarde/Prueba del Campeón.

Banda de 10 o 25 jugadores: La Cámara de Archavon/Naxxramas/El Sagrario Obsidiana/ El Ojo de la Eternidad/Ulduar/Prueba del Cruzado/Guarida de Onyxia/Ciudadela de la Corona de Hielo/El Sagrario Rubí. El objetivo de esta banda es matar a Rey Examine

4-.World of Warcraft : Cataclysm: fue lanzada 21 de agosto de 2009 versión 4.3.4 nivel máximo 85 nuevas mazmorra y banda para descubrir.

Mazmorra de 5 jugadores: Castillo de Colmillo Oscuro/Cavernas Roca Negra/Ciudad Perdida de los Tol'vir/Cámaras de los Orígenes/El Núcleo Pétreo/Fin de los Días/Grim Batol/Hora del Crepúsculo/La Cumbre del Vórtice/Minas de la Muerte/Pozo de la Eternidad/Trono de las Mareas/Zul'Aman/Zul'Gurub.

Banda de 10 o 25 jugadores: bastión de Baradin/Descenso de Alanegra/El Bastión del Crepúsculo/Trono de los Cuatro Vientos/Tierras de Fuego/Alma de Dragón. El objetivo de esta banda es matar a Alamuerte (Neltarion guardian de la tierra)

5-. World of Warcraft : Mists of pandaria: fue lanzado 25 de septiembre de 2012 versión 5.4.8 nivel máximo 90 nuevas mazmorra y banda para descubrir.

Mazmorra de 5 jugadores: Asedio del Templo de Niuzao/Cervecería del Trueno/Cámaras Escarlat/Monasterio del Shadopan/Monasterio Escarlata/Palacio Mogu'shan/Puerta del Sol Poniente/Scholomance/Templo del Dragón de Jade.

Banda de 10 o 25 jugadores: Pandaria/Cámaras Mogu'shan/Corazón del Miedo/Veranda de la Primavera Eterna/Solio del Trueno/Asedio de Orgrimmar. El objetivo de esta banda es matar a Garrohs ex líder de la horda.



6-. World of Warcraft : Warlords of draenor fue lanzada 13 de noviembre de 2014 versión 6.2.3 nivel máximo 100 nuevas mazmorra y banda para descubrir.

Mazmorra de 5 jugadores : Auchindoun/Cementerios de Sombraluna/Cumbre de Roca Negra superior/Depósito Riel siniestro/El Sempibrote/Minas de escoria Machacasangre/Muelles de Hierro/Trecho Celestial.

Banda de 10 o mas jugadores: Draenor /Gran Magullador/Fundición de Roca Negra/Ciudadela del Fuego Infernal. El objetivo de esta banda es matar a Archimonde

7-. World of Warcraft : Legion fue lanzado el 30 de agosto de 2016 versión 7.1.5 nivel máximo 110 nuevas mazmorra y banda para descubrir.

Mazmorra de 5 jugadores: Ataque al Bastión Violeta/Bóveda de las Celadoras/Corte de Estrellas/El Arco/Fauces de almas/Fuerte Torre Oscura/Guarida de Neltharion/Matorral Corazón Oscuro/Ojo de Azshara/Regreso a Karazhan/salones del Valor.

Banda de 10 o mas jugadores: Isla Quebrada/La Pesadilla Esmeralda/Prueba de valor/La Fortaleza Nocturna. El objetivo de esta banda es matar a Guldan el brujo.

8-. World of Warcraft: Batle for Azeroth: recientemente lanzada el 14 de agosto de 2018 versión 8.0.1 nivel maximo 120 nuevas mazmorra y banda para descubrir.

Mazmorra de 5 o mas : Freehold./Atal'Dazar/Tol Dagor/Waycrest Manor/Shrine of the Storm/Siege of Boralus/Temple of Sethraliss./The Underrot/Kings' Rest/Kezan.

Bandas de 10 o mas jugadores: Uldir, Halls of Control.

Alianza

Las facción Alianza tiene la raza de Humano/Enano/Elfo de la noche /Gnomo /Draenei/Huargen.

Humano clase de Guerrero/Paladín/Cazador/Pícaro/Sacerdote/Mago/Brujo/Monje( en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(en la versión 3.3.5).

Enano clase: Guerrero/Paladín/Cazador/Pícaro/Sacerdote/Chaman/Mago/Brujo/ Monje( en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(en la versión 3.3.5).

Elfo de la noche clase: Guerrero/Cazador/Pícaro/Sacerdote/Mago/Druida/ Monje( disponible en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5)Cazador de Demonio disponible en la versión 7.1.5.

Gnomo clase: Guerrero/Cazador/Pícaro/Sacerdote/Mago/Brujo/ Monje( disponible en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5).

Draenei clase: Guerrero/Paladín/Cazador/Sacerdote/Chaman/Mago/Monje( disponible en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5).

Huargen esta raza esta disponible en la versión 4.3.5 cataclysm: Guerrero/Cazador/Pícaro/Sacerdote/Mago/Brujo/Druida Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5).

Horda

La facción de la horda tenemos a los Orco/No muerto/Tauren/Trol/Elfo de la sangre/Goblin.

Orco clase: Guerrero/Cazador/Picaro/Chaman/Mago/Brujo/ Monje( disponible en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5).

No-Muerto clase: Guerrero/Cazador/Picaro/Sacerdote/Mago/Brujo/Monje( disponible en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5).

Tauren clase: Guerrero/Paladin (4.3.5 cataclysm)/Cazador/Sacerdote/Chaman/Druida/Monje( disponible en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5).

Trol clase: Guerrero/Cazador/Picaro/Sacerdote/Chaman/Mago/Brujo/Druida ( cataclysm 4.3.5)/Monje( disponible en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5).

Elfo de Sangre clase: Guerrero/Paladin/Picaro/Sacerdote/Mago/Brujo/Monje( disponible en la versión 5.4.8)/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5)Cazador de Demonio disponible en la versión 7.1.5.

Goblin raza disponible en cataclysm 4.5.3 clase: Guerrero/Cazador/Picaro/Sacerdote/Chaman/Mago/Brujo/Caballero de la Muerte(versión disponible en 3.3.5La raza que queda es Pandaren esta raza neutral que pueden ser tanto como de la horda como de la alianza raza disponible en 5.4.8 clase: Guerrero/Cazador/Picaro/Sacerdote/Chaman/Mago/ Monje.

Guerrero son especializado en hacer daño y también puede tankear especialización es: Dps-tank



Paladin son especializados en curar y hacer daño también taquear Especialización: Dps-Tank-Heal



Cazador hace daño a distancia especialización = Daño



Picaro hace daño en invisible por unos cuantos segundo especialización = Daño



Sacerdote puede hacer daño adistancia y curar especialización =Heal y Dps



Mago daño a distancia teletransportacion y portales para diferente lugares del reyno especialización= Dps



Brujo daño a distancia poder casi especial es dar miedo especialización= Dps



Druida daño cuerpo a cuerpo transformándose en tigre y daño distancia se transforma en lechuzo lunar en heal o curador se transforma en un árbol que cura un 15% o mas de curación en modo tanque tenemos la transformación de Oso



Chaman se transforma el lobo para caminar hace daño como heal especialización= Heal y Dps



Caballero de la muerte hace daño cuerpo a cuerpo y tanquea especialización= Dps y Tank



Cazador de Demonio daño cuerpo a cuerpo y también tanquea especialización= Dps y Tank



Monje daño cuerpo a cuerpo tanquea y cura especialización= Dps-Tank-Heal

Montura

Las montura se pueden usar apartir de nivel 40 para arriba se las puede comprar las montura con oro o matando élite que tengan el drop de lanzar montura o también se las puede comprar mediante la pagina del servidor que juegue o algunos logro dan montura



Logros

Los logro se los consigue al final de las mazmorra en las banda cada boss te dan logro algunos logro te dan montura, mascota, juguetes.



Profecciones

Las profesiones nos proporcionan oro ya q cada cosas q creas puede venderlo a un buen precio según el precio de la subasta

Herrería: crea arma acha de una mano o dos /maza espada de una mano y de dos manos y ropas para paladín guerrero caballero de la muerte

Minería: recolecta piedra minerales cristales sirve para crear collares o para crear materiales para ingeniería o herrería

Inscripción: Crea glifos reliquias y pergaminos para ayudar a aumentar mas tu vida o subir tu intelecto o espíritu

Herbosteria: recolecta hierbas para crear pócimas o para molerlas y hacer glifos o reliquias

Ingeniero: crea explosiones lentes y encantamiento de escape o de protección también para armas a distancia

Alquimia: crea posimas elixir frasco que benefician mucho a cada personaje

Peleria: crea ropa curo y malla ya sea para cazador o druida o picaro

Sastre: crea ropa tela para sacerdote mago brujo hace trampas y bolsones

Encantamiento: crea encantamiento para tus ropa para mejorar o subir stack para hacer mas daño también crea compañero

Joyería: crea joyas como cuello anillo abalorio y gemas para usarlas en las ropas y subir mas el daño

Desuello: para conseguir materiales para peletería o ingeneria

PROFESIONES SEGUNDARIAS

Primeros Auxilios: Sirve para curarse en cualquier lugar

Pesca: Sirve para conseguir una montura y también para hacer comidas

Cocina : Pide materiales para hacer comidas con bonificación extra para cada personaje



MANERAS DE LEVEAR

Las manera de levear es haciendo misiones o haciendo mazmorra en grupo

En pandaria existe un élite que lanza un exilir para levear un poco mas rápido y también se puede donar exilir de mente rápida para levear rápido todo depende de cada uno.

Gracias espero que le aya gustado un poco del juego que me gusta y talvez si lo prueban les llegue a gustar.