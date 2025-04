Who Must Die - (Mi Opinión)

Bueno, hoy hablaremos sobre este increíble juego en el que tendrás que usar la razón y la lógica para poder terminar el juego de forma satisfactoria. Para que se pongan en contexto si no lo han jugado, al principio les daré una pequeña descripción del juego y al final daré mi opinión personal.



Bien, dicho esto, espero que disfruten el artículo =)

Who Must Die es un juego que fue lanzado en noviembre del 2018 para la plataforma de Steam. Dentro del juego, eres un doctor de remplazo, durante tu permanencia tendrás que averiguar cual de los 3 pacientes a los cuales vigilas está infectado, tienes que leer las notas que te dejó el doctor al cual reemplazas,quien fue el que investigó a los pacientes por un largo tiempo. También tendrás que utilizar estímulos y otras cosas para ver como reaccionan, y cuando te sientas seguro de tu decisión, matar al paciente infectado para salvar miles de vidas.Ahora veamos las cosas más importantes que se encuentran en el juego al momento de jugarlo =)Los botones son los más útiles al momento de averiguar quien es el paciente infectado, ya que estos tienen varias opciones para estimularlos y ver como reaccionan a ciertos estímulos.En el juego podemos encontrar 3 tipos de botones y esos son:Estos botones reproducen música calmada y una música un poco más rápida y fuerte. Estos botones sirven para ver si los pacientes reaccionan de una forma agradable o si reaccionan de una forma intranquila o nerviosa.Este tipo de botones, sirven para expulsar gases en las recamaras de los pacientes y poder dormirlos o también para obtener una reacción agresiva de los mismos. Estos junto a la música pueden servir para saber también quien es el paciente infectado.Este botón no es tan importante, solo sirve para apagar y prender la luz de las recamaras de los pacientes.Estas notas son las que te dejó el doctor al cual remplazas y sirven para saber la información de los pacientes. También sirven como pista para saber que reacciones tiene el paciente infectado, por ejemplo, al paciente infectado le gusta la música fuerte, eso es una pista que lo va a hacer diferenciar de los demás, y así, poder matarlo antes de que infecte a los otros pacientes.Las cámaras son el único medio por el que puedes ver a los pacientes y sus reacciones, ya que obviamente no te puedes acercar a ellos porque existe el peligro de que igualmente seas infectado. Hay 5 cámaras, 3 de ellas son para ver a los pacientes y las otras 2 son para poder ver al guardia, que aunque no es importante par a ver las reacciones de los pacientes, lo puedes mandar a las recamaras de los mismos para que los revise. Algo que aveces pasa (o por lo menos a mi), es que el guardia desaparece o la cámara deja de funcionar por un momento.Bueno, el juego es muy bueno, pero algo que no me gustó mucho es que cuando terminas el juego, simplemente se repite y no puedes hacer nada más, es decir, cuando ganas ya el juego no tiene más gracia porque no hay nada nuevo, es lo mismo, pero si no te lo has pasado te puede entretener un rato. Yo lo recomiendo para probar algo nuevo, y poder usar la razón por un rato. pero no es un juego que puedas jugar horas y horas sin aburrirte.Espero que les haya gustado el artículo, y si ustedes tienen una opinión diferente me encantaría que me la dijeran. Bueno, Adiós =)