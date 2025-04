Whispering Willows - Reseña personal. (b_s)

Hoy os traigo Whispering Willows, uno entre muchos de los juegos que Gamegah nos da la opción de canjear por tan sólo 399 Gemas. Su precio en Steam es de 7’99 euros pero como estamos en Navidad, Steam hace sus rebajas navideñas y lo tenemos con un 80% de descuento a 1’59 euros.Este juego indie pertenece al género de aventura y puzzles (puzzles en plan encontrar un interruptor y desbloquearlo para pasar al siguiente nivel, no tipo Candy Crush o parecidos xD). Y su trailer salió en la E3 de 2015 para PS4 y PS Vita, aunque también está para Xbox One y obviamente para PC. Y lo más importante, lo tenemos en español ( pero no muy bien traducido por la letra " ñ ", ya que sólo pertenece al alfabeto español y en los diálogos como veréis más abajo, la omiten).He decidido traeros esta reseña porque es un juego que está barato en cuestión calidad-precio, y si os gusta esta clase de juegos, no os defraudará. He de decir que no me considero un gran fan de esta clase de juegos, pero aun así intentaré ser lo más justo e imparcial posible para vosotros.Para comenzar os pondré en contexto, en la trama de Whispering Willows encarnamos a Elena, una niña que es capaz de mostrar su alma / espíritu fuera de su cuerpo (es raro de explicar, pero podéis ver bajo en la imagen a lo que me refiero). En pocas palabras es una médium, ya que utiliza su don para hablar con fantasmas, a parte para superar obstáculos y resolver los puzzles que nos pone el juego y con el objetivo final de encontrar a su padre perdido.Tengo que ser sincero en que aunque la trama os pueda resultar interesante, a mi no me lo pareció, se me hizo aburrido por ciertos segmentos de la historia y como se desarrolla el juego. Pero bueno, esto puede deberse a que no me suelen gustar estos juegos como ya he dicho antes, así que esto NO es un contra del juego. Es mi opinión basándome en mis gustos y mi experiencia al jugarlo.Voy a comentar ciertos aspectos del juego (nada de spoiler, tranquilos) que no me parecieron muy útiles o adecuados. El primero son los fantasmas con los que hablamos, aunque estén bien ilustrados, no sirven para mucho más que para hablar, me esperaba que si les molestaras o algo, te impedirían pasar por una puerta o te perseguirían pasando a ser tus enemigos y teniendo, de este modo, un motivo para estar en tensión dentro del juego y de alguna manera “vivirlo” más. Y luego estarían unas arañas que te roban, estas no se que pintan en el juego, sinceramente, pienso que se quedarían sin ideas y para poner impedimentos y que fuera algo más complejo (cosa que no es para nada) pues se les ocurrió esto.Sin embargo no todo va a ser malo, el juego transmite una atmósfera un tanto oscura y misteriosa, está bien diseñado el efecto que seguramente querían dar los desarrolladores sobre los enigmas e intriga de la trama. Los sonidos y música son adecuados al estilo del juego y la jugabilidad (en PC, en consola lo desconozco pero supongo que será igual) es muy simple, tenemos los controles mediante las flechas de dirección y el espacio para interactuar con el entorno, por lo que sólo nos tenemos que preocupar por la historia y la investigación de los escenarios y sus salas.Los puzzles del juego son relativamente fáciles de superar, puede que haya alguno que sea más complejo del resto. ¿Pero esto en un videojuego lo consideran como algo malo o bueno? (siempre que no sea una facilidad ridícula, claro) Os hago esta pregunta porque es cierto que si son muy difíciles acabamos abandonando el juego por impotencia a poder seguir ( o al menos eso me ha pasado a mí), o por el “comedero de cabeza” ( esto en España quiere decir pensar mucho / demasiado, no se si en los países latinos se utiliza, o tenéis algo parecido para decir lo mismo) que te pegas por nivel, pero si es fácil te lo pasas muy rápido y piensas que es demasiado corto e incluso aburrido. Pienso que este juego ha encontrado un equilibro decente en la dificultad de los puzzles.En conclusión, a pesar de que no pude experimentar lo que un fan de estilo de juegos experimentaría, me gustaron ciertas cosas como el diseño de los fantasmas, sus diálogos (en inglés, en español no, bajo veis lo que comentaba de la " ñ ") y los tipos que hay. Además de como está hecho el escenario de cada nivel, no es algo cutre tipo Werewolf Life (si leíste mi artículo sobre este juego, sabrás a lo que me refiero xD y para los que no lo hicieron, sus escenarios estaban hechos con Paint), está trabajado. Luego también tanto la atmósfera como el ambiente están decentes como he mencioné, al igual que el equilibrio de su complejidad. Por ello, mi valoración es de un 6 sobre 10.¿Recomendaría este juego?Pues si te gusta este estilo de juego, por supuesto, si no, ahórrate lo que vale para algo que te rente más.Un saludo y espero que os haya gustado esta reseña personal. El juego, aunque no sea conocido, merece un artículo por estar en Gamehag, démosle una oportunidad jeje. Toda crítica constructiva ayuda amigos.¡b_s se despide hasta la próxima!